Mike le Bosso s'en prend à Yodé et Siro et se fait humilier en public

Après les révélations faites par Mike le Bosso sur le dernier album de Yodé et Siro, Eric Atti, proche des artistes, a apporté des précisions.

''Mike le Bosso est un mythomane. Les 10 000 CD ont bel et bien été vendus'' (Proche de Yodé et Siro)

Le dernier album du duo Yodé et Siro intitulé "Héritage", connait un énorme succès depuis le 3 juillet 2020, date de sa mise sur le marché. Les artistes ont même annoncé, via une publication sur Facebook, que 10 000 CD de cet album ont été vendus en l'espace de 48 heures. Un gros mensonge selon le promoteur de spectacles et producteur d'artistes vivant en France, Mike le Bosso. Ce dernier a publié plusieurs messages sur Facebook, dans lesquels il livre des confidences assez troublantes sur l'album des enfants de Gbatanikro.

Même si Yodé et Siro n'ont pas directement répondu aux attaques de Mike Le Bosso, Eric Atti, acteur culturel ivoirien, très proche des Zougloumen, est lui, monté au créneau pour dire sa part de vérité.

''Mike le Bosso est un mythomane. Les 10. 000 CD ont bel et bien été vendus. Je l'ai toujours dit: Mike le Bosso est un mythomane. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas en réalité. Il parle de ce qui fait l'actualité juste pour se faire de la publicité. "Ablokito", tu peux aller au Burida vérifier le nombre de CD stickés et tu peux aller sur tous les points de vente vérifier l'information'', a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Puis d'ajouter: ''Ce samedi, le responsable du réseau Total de Dreammaker demandait quand est-ce que le prochain lot arriverait sur Abidjan de sorte à faire ses prévisions. Le réseau des points de vente Edipresse a évacué tous les cd reçus. Le staff des artistes a vendu tout son stock. Je me substitue donc à Antonio Dahouindji pour vous confirmer que les 10 000 CD ont bel et bien été vendus ici en Côte d'Ivoire. C'est un record de l'avoir fait en 2 jours de vente. Arrêtons de donner de l'importance à quelqu'un qui est à l'affût de la réussite des autres pour toujours se mettre en évidence", a-t-il lancé.