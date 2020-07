Dj Arafat: La commémoration de l'an 1 de son décès divise sa famille

A quelques semaines de la commémoration de la première année du décès de Dj Arafat, un conflit au sein de sa famille se profile à l'horizon.

Palabre dans la famille de Dj Arafat, près qu'un an après son décès

12 août 2019 - 12 août 2020, cela fera bientôt un an que le roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, est décédé à la suite d'un terrible accident de moto. La famille de l'artiste se prépare activement pour la commémoration de l'an 1 de la disparition du Beerus Sama. A cet effet, l'oncle du boss de la Yorogang, Marc Zopo, frère de Tina Glamour, qui s'est toujours présenté comme le porte-parole de la famille de Dj Arafat, a entrepris des démarches afin que cette célébration soit une réussite. Cependant, force est de constater que les actions de ce dernier ne semblent pas avoir l'assentiment de la famille paternelle de l'artiste défunt.

Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, la Famille Houon a vigoureusement protesté contre les actions de Marc Zopo. ''Depuis plusieurs semaines, nous avons eu vent que Monsieur Marc Zopo dirige des groupes Facebook et Whatsapp dans lesquels il invite les fans de Dj Arafat, ainsi que des autorités, à aider de façon financière la famille en vue d'organiser l'anniversaire du décès de notre regretté, et ce, au nom de toute la famille'', stipule le communiqué.

Puis d'ajouter: "Nous tenons, nous famille Houon, à indiquer de par ce communiqué n'avoir jamais été contacté par le Sieur Marc Zopo, en vue d'établir quelconque programme concernant la levée de deuil de Houon Ange Didier. Nous déclinons à cet effet toute responsabilité concernant les agissements de ce monsieur qui agit selon une volonté externe à la nôtre et indiquons que nous sommes en ce moment en conciliabule avec les proches de toutes parts afin d'établir un programme définitif concernant l'anniversaire du décès de notre regretté. Dans l'attente d'un contact de la part de Sieur Marc Zopo en vue d'avoir plus d'informations sur ses agissements, ce communiqué de famille, lu et approuvé de l'entièreté des membres de la famille Houon, devra servir et valoir ce que de droit''.

Tout porte à croire, à travers ce communiqué, qu'un conflit entre la famille maternelle de Dj Arafat et sa famille paternelle, se profile à l'horizon.