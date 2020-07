People: Ces photos de Carmen Sama qui ébranlent la toile

Près de dix mois après le décès de son amoureux Ange Didier Houon alias Dj Arafat, la belle Carmen Sama fait tourner la tête à de nombreux internautes avec ses publications sur Instagram.

Les meilleures photos de Carmen Sama, veuve de Dj Arafat

L'année 2019 a été une année très difficile pour Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama. Après avoir perdu sa sœur ainée dans le mois d’Avril, la jeune femme a, de nouveau, été confrontée à la brusque disparition de son prince charmant, Ange Didier Houon dit Dj Arafat le 12 août de la même année à la suite d'un grave accident de moto. Un autre décès survenu alors qu'elle se préparait à célébrer son mariage civil avec le père de sa fille Rafna Houon, âgée de seulement deux ans.

''Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde. Et tous les préparatifs du mariage ? Finalement, j'épouse qui dans environ 4 mois ? Et Rafna ?... La seule chose qui me réconforte, c’est la certitude de l'immense amour que tu avais à mon égard. A mes côtés, tu étais comme un enfant. Je t’ai aimé dès le début et je continue de le faire...'', avait-elle écrit sur son compte Instagram un mois après le décès de Dj Arafat.

Près de 10 mois après ce coup de massue, la belle Carmen Sama se remet peu à peu de cette grosse douleur. Cependant, ses sorties ne sont pas très souvent appréciées par les fans de son défunt mari, ainsi que par plusieurs autres observateurs qui ne manquent pas de lui tirer dessus à chaque fois que l’occasion se présente.

Mais malgré les nombreuses critiques sur la toile, surtout depuis sa virée nocturne avec Emma Lohoues, Carmen Sama semble prendre la vie du bon côté. En tout cas si l’on s’en tient à ses différentes publications sur son compte Instagram. ‘’Si tu veux réussir dans ta vie, mets DIEU en avant dans n’importe quelle situation‘’, a-t-elle posté récemment, avant de revenir à la charge quelques jours plus tard: ‘’Tomber, c’est l’expérience. Se battre, c’est le caractère. Ne pas abandonner, c’est la vie !‘’.

Bien que les messages de la veuve du Daishikan soient aussi poignants, c’est plutôt les photos qui accompagnent ses publications qui semblent captiver l’attention des internautes. En effet, Carmen Sama apparait par moments dans des tenues assez originales, laissant entrevoir ses très belles rondeurs. Et cela ne laisse personne indifférent.

En témoignent les nombreux commentaires laissés en dessous par les internautes. ‘’Très sexy’’, "Tu es très belle‘’, ‘’Je t’adore‘’, ‘’Tu es magiquement belle‘’ sont entre autres les messages laissés sous les publications de Carmen Sama.