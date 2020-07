Valentin Kouassi recadre KKB: "Bédié est le choix de la raison"

Valentin Kouassi n'a pas mis de temps pour apporter la réplique à Kouadio Konan Bertin dit KKB, qui s'est exprimé le mardi 7 juillet 2020 sur le rejet de sa candidature par le comité des candidatures du PDCI. Les propos tenus par l'ex-député de Port-Bouët n'ont pas échappé au président de la Jeunesse PDCI Urbaine.

Valentin Kouassi apporte la réplique à KKB

Ecarté de la candidature du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à la présidentielle du 31 octobre 2020, Kouadio Konan Bertin a gros sur le coeur. KKB n'accepte pas la décision du comité des candidatures qui n'a pas daigné retenir son dossier. Lors d'une conférence de presse qu'il a organisée le mardi 7 juillet, l'ancien parlementaire a craché ses vérités. Le politicien ivoirien a estimé qu'Henri Konan Bédié aurait dû prendre sa retraite.

"Quand on a l'âge qu'a mon père HKB, on ne part plus au champ; on ne part plus à la chasse de gibier; ce sont vos enfants qui le font à votre place et vous l'apportent au village", a martelé le conférencier.

Réagissant à la sortie de Kouadio Konan Bertin, Valentin Kouassi a tenu à lui faire savoir qu'Henri Konan Bédié "est le choix de la raison" pour le PDCI-RDA. Le président de la JPDCI Urbaine n'a pas hésité à appelé KKB à le rejoindre afin de battre campagne pour le président du parti.

"Cher grand frère KKB. Tu as tout compris voilà pourquoi nous devons aller à la chasse à la place du père et lui ramener le gibier; c'est-à-dire faire la campagne pour ramener la victoire au père pour le bien de toute la famille. Car l'enfant qui va à la chasse ne s'occupe pas du partage et de la gestion du gibier, mais c'est le père qui est chef de famille qui sait comment faire la meilleure répartition pour satisfaire la famille et partant toute la communauté", a écrit Valentin Kouassi sur sa page Facebook.