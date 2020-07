Covid-19: Jair Bolsonaro, président du Brésil, testé positif

Au nombre des dirigeants qui minimisent l’épidémie, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a annoncé ce mardi avoir été testé positif au covid-19. Le dirigeant respectait peu les mesures barrières.

Jair Bolsonaro testé positif au covid-19

Président du Brésil, Jair Bolsonaro a été test positif au covid-19. C’est le dirigeant qui l’a lui-même indiqué lors d’un entretien télévisé ce mardi 7 juillet 2020. «J’avais 38 degrés de fièvre, mais mes poumons étaient propres. Les médecins m’ont donné de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine [un antibiotique] et après, je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien », a expliqué le président du géant d’Amérique du sud.

Très négligeant des mesures barrières, Jair Bolsonar avait fait plusieurs apparitions sans porter de masque. Dans les premiers mois de la pandémie, le chef de l’Etat brésilien avait même minimisé l’impact qu’une contamination au covid-19 pourrait avoir sur lui. «Vu mon passé de sportif, si j’étais contaminé par le virus, je n’aurais pas à m’inquiéter. Je ne sentirais rien. Au pire, ce serait comme une petite grippe, un petit rhume », a déclaré en mars l’homme de 65 ans.

L’attitude de Jair Bolsonaro critiquée

Au Brésil, les réactions de Jair Bolsonaro face à la pandémie ont régulièrement fait débat. Arrivé au pouvoir en 2018, cet homme d’extrême droite a vu sa gestion de la crise souvent durement critiquée. Luiz Henrique Mandetta, ministre de la santé de Jair Bolsonaro au début de la crise, n’a pas hésité à critiquer l’attitude du chef de l’Etat. Ses prises de positions lui ont valu d’être limogé en avril 2020.

«Sa gestion choque le monde entier car les autres pays ont choisi de favoriser la vie avant de penser à redresser leurs économies. Lui, il va à contre-courant en clamant qu’il ne suspendra pas l’activité économique », avait expliqué l’ex-ministre en juin dernier. Au Brésil, plus de 1 600.000 cas de covid-19 et 65.556 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. De son côté, Jair Bolsonaro a indiqué qu’il travaillera le plus souvent « par visioconférence ».