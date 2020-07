Musique: Serey Dié dans un duo avec Josey (?), ce que le joueur a prévu

L’international ivoirien évoluant au Fc Sion en Suisse, Serey Dié, agé de 34 ans, semble avoir trouvé un domaine pour sa reconversion.

Après le football, voici ce que Serey Dié veut faire

Après une belle prestation à la Coupe d’Afrique des nations (Can 2019) en Egypte, le redoutable milieu de terrain ivoirien Serey Dié Geoffroy, âgé de 34 ans, a annoncé sa retraite internationale.

''Je remercie mes devanciers qui m'ont bien accueilli tout en me montrant le chemin à tenir, sans oublier mes jeunes frères avec qui j'ai continué la mission depuis quelques années maintenant. Merci pour le respect que vous m'avez toujours donné. Le temps est venu pour moi de vous laisser la place. Que DIEU vous bénisse et vous accompagne. Je crois en vous et je sais que la CÔTE D'IVOIRE va vibrer à chacun de vos matchs. À tous les amoureux du football et particulièrement à ceux de ma chère patrie, je vous remercie pour vos soutiens durant cette histoire. Merci d'avoir cru en moi. QUE DIEU VOUS BÉNISSE. Merci infiniment à la FIF, particulièrement au Président SIDY'', avait écrit Serey Dié le vendredi 13 septembre 2019 sur sa page facebook.

Évoluant présentement au Fc Sion en Suisse, le joueur prépare déjà sa retraite. Et il semble avoir trouvé un domaine pour sa reconversion, à savoir la musique. Dans une vidéo publiée sur Facebook, le champion d’Afrique 2015 a annoncé la sortie très prochaine d’un album, juste après l’élection présidentielle d’octobre 2020 ,

‘’Je vais sortir mon album qui va mettre le feu … J’ai joué ballon. Le nom que vous m’avez donné, c’est pleuréto. Je vais venir chanter; on ne sait jamais. Comme je sais que les élections vont bien se passer; je sais qu’on ne va plus s’entretuer. On a pris conscience maintenant. Donc, après les élections, je sors mon album‘', a plaisanté Sérey Dié. Mais on ne sait pas si ce sera un duo avec son ex compagne Josey.