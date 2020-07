Billy Billy clashe Bédié et lance: "Vos humeurs ne m'intéressent pas"

Billy Billy se signale de nouveau après avoir craché ses vérités à Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le rappeur s'est adressé à ses détracteurs à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Billy Billy met en garde ses détracteurs

On se rappelle que Billy Billy avait ouvertement affiché sa désapprobation devant la volonté d' Henri Konan Bédié de briguer la magistrature suprême au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). En effet, le "sphinx" de Daoukro a jugé utile de se plier à la volonté des responsables des structures et des bases de sa formation politique, qui lui demandaient de représenter le plus vieux parti politique ivoirien à la présidentielle du 31 octobre 2020.

"Oui, chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi. Je vous le dis ! Je ferai don de ma personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par nos vaillants et braves militants et l’ensemble de notre personnel politique du sommet à la base", a laissé entendre l'ex-président ivoirien.

De son vrai nom Yao Billy Serge, Billy Billy, fait partie de ceux qui pensent qu'à 86 ans, Henri Konan Bédié gagnerait à prendre sa retraite politique. "En vérité au 21e siècle la Côte d'Ivoire, mon pays, n'a pas besoin d'un président de 86 ans !", avait lâché le rappeur ivoirien installé dans l'hexagone depuis un moment. Cette sortie de l'enfant de Wassakara, un quartier de la commune de Yopougon, a suscité la colère des partisans de Bédié.

Mais Billy Billy reste figé sur sa position à propos de la candidature de l'ex-chef d'État. "De la manière, j'ai chanté: "ARTICLE 48" pour critiquer le président Laurent Gbagbo et vous avez dansé ; de la manière j'ai chanté la "Lettre au Président" et le "Recommandé" pour critiquer le Président ADO et vous avez aimé, c'est de cette même manière je vais sortir PÉPÉKALÉ pour le Président BÉDIÉ et vous allez apprécier. Vos humeurs ne m'intéressent pas", a clarifié l'auteur de "Allons à Wassakara".