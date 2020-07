Présidentielle 2020: Bédié veut tout déboucler avant le jour du vote

Le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, a invité, vendredi, les formations politiques membres de la plateforme CDRP, à demeurer mobilisées en vue d’une victoire certaine de l’opposition au soir du scrutin du 31 octobre 2020.

Présidentielle 2020: Bédié annonce des missions auprès des chancelleries de la CEDEAO

C’était le vendredi 3 juillet dernier à sa résidence d’Abidjan. Le président du PDCI-RDA, par ailleurs chef de file de l’opposition ivoirienne, recevait les responsables des formations politiques membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP). Henri Konan Bédié a, à l’occasion, exhorté ses hôtes à investir le terrain politique dans la perspective du prochain scrutin présidentiel. Réunie au sein des plateformes CDRP et EDS, l'opposition se dit déterminée à opérer le changement politique au soir du 31 octobre. Objectif qui ne pourra se réaliser que dans l’union et la cohésion.

C’est pourquoi, le Sphinx de Daoukro a exhorté ses hôtes à se serrer davantage les coudes. «Restons mobilisés et déterminés pour notre victoire éclatante à l’élection présidentielle d’octobre prochain», a déclaré Henri Konan Bédié, avant de les inviter à investir le terrain politique. « Je vous invite à organiser, dès la fin de la révision de la liste électorale, des tournées politiques sur le terrain dans le cadre de la précampagne de l’élection présidentielle d’octobre », a-t-il lancé.

Candidat unique à la convention de désignation du candidat du PDCI qui se tiendra les 25 et 26 juillet à Yamoussoukro, Henri Konan Bédié devrait être plébiscité au sortir de cette rencontre. Au sujet des points de discorde existant entre le pouvoir et l'opposition sur l’organisation pratique de la présidentielle, notamment la question de la crédibilité de la CEI et du fichier électoral, Henri Konan Bédié a annoncé une mission conjointe avec EDS, auprès des chancelleries de la CEDEAO.

«En liaison avec Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds), nous devons nous organiser pour rencontrer urgemment les chancelleries des pays membres de la Cedeao », a-t-il fait savoir, expliquant qu’il s’agit d’aller vers les ambassades afin de sensibiliser les ressortissants de ces pays pour qu’ils s’abstiennent de participer à l’élection présidentielle.