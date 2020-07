Danho Paulin dit toute la vérité sur son supposé retour au PDCI

Le ministre des Sports, Claude Danho Paulin, cadre du RHDP, a réagi à son supposé retour au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) de l’ex-président Henri Konan Bédié.

Danho Paulin: "Des quidams prennent le malin plaisir de chercher à profiter de la situation pour saper le moral"

Transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), le ministre Danho Paulin a, dans une mise au point relayée sur Facebook, mardi 14 juillet 2020, démenti sa supposée rupture avec le RHDP du président Alassane Ouattara . « Suite à une certaine publication faisant croire à un probable retour du ministre des Sports au PDCI et pour tous ceux qui ne cessent de m'appeler pour en savoir davantage, soyez rassurés que Paulin Claude DANHO est et reste RHDP », a réagi le maire d’ Attécoubé.

Des rumeurs persistantes faisaient état, dès les premières heures de la démission surprise du vice-président Daniel Kablan Duncan, d’un éventuel retour des cadres RHDP issus du PDCI, dans leur famille politique d’origine. Pour Danho Paulin, l’heure est actuellement à l'organisation des obsèques d'Amadou Gon Coulibaly, anciennement Premier ministre et candidat du RHDP au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Point n’est donc besoin, selon lui, d’accorder un intérêt particulier à des rumeurs sans fondement de nature à saper le moral « des vaillants militants du RHDP ».

«Malgré le deuil national causé par la perte brusque du Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Président du Directoire du RHDP et Candidat du RHDP, des quidams prennent le malin plaisir de chercher à profiter de la situation pour saper le moral de nos vaillants militants », dénonce l’ex-cadre du parti d’Henri Konan Bédié. Puis d’ajouter : « Pour l'heure, nous sommes en deuil. Le ministre Paulin Claude Danho est préoccupé par la réussite de l'organisation des obsèques de son Patron ».

Avant son démenti, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, également cité par cette folle rumeur, avait qualifié cette information d’ « abomination ». « Je suis ahuri par tant de méchancetés et d’indécences. On nous aurait accorder le temps de faire notre deuil avant de lancer contre nous de telles bassesses », a-t-il lancé avant de réitérer son engagement indéfectible aux côtés du chef de l’État Alassane Ouattara et du RHDP.