Le rappeur Billy Billy s'attaque à Henri Konan Bédié

À 86 ans, Henri Konan Bédié a décidé de se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Seule personnalité politique en lice au sein de sa formation politique, l'ancien chef d'Etat attend d'être adoubé par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) au cours de la convention de désignation de candidat qui se tiendra dans les prochains jours. Le rappeur ivoirien Billy Billy perçoit mal cette ambition politique du "sphinx" de Daoukro.

Bédié dans le viseur du rappeur Billy Billy

Henri Konan Bédié a su entretenir le mystère jusqu'au bout. Interrogé en 2019 par Jeune Afrique sur sa probable candidature en 2020, il a répondu ceci : "si le parti vient me chercher, alors je verrai dans quel état civique et personnel je serai." Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a aussi reconnu que ce serait une belle revanche sur l'histoire. Il ne faut pas oublier que l'ancien allié d'Alassane Ouattara a été chassé du Palais présidentiel le 24 décembre 1999 par la junte militaire aux ordres de feu le général Robert Guei. Depuis, l'homme avait été rangé aux oubliettes avant de réussir un retour fort apprécié sur la scène politique.

Pour la présidentielle du 31 octobre 2020, le PDCI a trouvé son candidat. Il s'agit bien d'Henri Konan Bédié. Samedi 20 juin 2020, le chef du plus vieux parti politique a reçu une délégation de représentants des instances. À cette occasion, ceux-ci lui demandent d'être le candidat du PDCI. "Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi. Je vous le dis ! Je ferai don de ma personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par nos vaillants et braves militants et l’ensemble de notre personnel politique du sommet à la base", a rétorqué Henri Konan Bédié.

Le rappeur ivoirien Billy Billy, connu pour ses chansons engagées, a publiquement exprimé son désaccord face à la candidature d'Henri Konan Bédié. "En vérité au 21e siècle la Côte d'Ivoire, mon pays, n'a pas besoin d'un président de 86 ans !", a lâché le chanteur. Il faut noter que Billy Billy s'est établi dans l'hexagone, après avoir jugé que sa vie était menacée dans son pays.