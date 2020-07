Tiassalé : Le maire met fin au paiement physique des taxes

Assalé Tiémoko, le maire de la commune de Tiassalé, vient de prendre une importante décision relative à la collecte des taxes municipales. Le journaliste ivoirien a décidé de la fin de la collecte physique de ces impôts à compter de la fin du mois de juillet.

La collecte physique des taxes prend fin à Tiassalé

Le maire Assalé Tiémoko, élu à la tête de la commune de Tiassalé, à l'issue du scrutin du 13 octobre 2018, a immédiatement affiché son intention d'apporter un souffle nouveau sur cette localité située au nord de la ville d'Abidjan. "Nous n'avons pas de compte à régler, nous nous intéressons à tout ce qui touche à l'intérêt public", a assuré le patron de l'hebdomadaire "L'Éléphant déchainé". Plus d'un an après son accession à la mairie de Tiassalé, l'homme de presse continue de se montrer engagé pour le bien-être de ses administrés.

On apprend auprès des autorités municipales qu'à compter de la fin du mois de juillet 2020, "les commerçants de la commune de Tiassalé, soumis aux taxes municipales, ne remettront plus, pour s'acquitter de leurs taxes, de l'argent, de mains à mains, aux collecteurs de la mairie". Assalé Tiémoko entend moderniser les services de la mairie placée sous son autorité. Cela passe par la modernisation du paiement des taxes municipales. "Désormais, chaque commerçant paiera ses taxes à l'aide d'une carte magnétique introduite dans un terminal et le montant de la taxe sera directement et électroniquement transféré au Trésor public sans passer par la régie de la mairie", soutient une note de la mairie.

Pour la mise en pratique de la décision, Assalé Tiémoko a fait appel à l'entreprise Net Collect, qui se charge de concevoir la première partie des cartes magnétiques, qui ont été remises au maire le mercredi 15 juillet 2020. L'objectif est d' "optimiser les ressources propres de la mairie en évitant les déperditions sur le terrain".

Il faut savoir que par ce système, le maire, le trésor public (receveur municipal), et le service financier de la mairie, peuvent suivre en temps réel, le paiement des taxes sur le terrain. Vendredi 17 juillet, les commerçants de la localité recevront les cartes. Toutefois, Assalé Tiémoko tient à préciser qu'aucun "collecteur ne perd son travail", car "tous les collecteurs ont été formés pour utiliser cette nouvelle technologie".