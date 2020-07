Obsèques d'Amadou Gon : La météo ne sera pas clémente à Korhogo

La dernière étape des obsèques d'Amadou Gon Coulibaly se déroulera à Korhogo. Mais la Sodexam annonce d'ores et déjà une météo faite de nuages, de cellules orageuses et de pluies sur la région du Poro.

La météo s'invite aux obsèques de Gon à Korhogo

Amadou Gon Coulibaly, décédé, le 8 juillet dernier, sera inhumé ce vendredi, dans sa ville natale de Korhogo. La dépouille du défunt Premier ministre a d'ailleurs été accueillie, mercredi soir, dans la capitale du Poro, par les chefs traditionnelles et autres autorités administratives. La ville de Korhogo est en effet prise d'assaut par les nombreux Ivoiriens, qui entendent accompagner à sa dernière demeure, cette figure emblématique du Nord ivoirien.

Aussi, les résidences hôtelières et autres résidences de la localité et des villes environnantes affichent-elles complet, tant les populations continuent de déferler sur la région du Poro. Le descendant du patriarche Péléforo Gbon Coulibaly, étant d'ailleurs le candidat désigné du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir) à l'élection présidentielle de 2020.

Cependant, la météo a décidé de se jouer de tout ce beau monde en s'annonçant peu clémente. Au menu des prévisions de la Sodexam, « temps généralement nuageux », « cellules orageuses », « quelques averses de pluie » et autre « présence dense de masses nuageuses » sont annoncés. Il conviendra donc à chacun de prendre des dispositions idoines pour que cette inhumation d'Amadou Gon Coulibaly se déroule dans de bonnes conditions.