Grosse polémique autour de la femme blanche de Wilfried Zaha

Une photo de l’international ivoirien évoluant à Crystal Palace en Angleterre, Wilfried Zaha, et de son épouse, publiée sur la toile, crée la polémique.

Wilfried Zaha et son épouse attendent un deuxième enfant

Le virevoltant attaquant ivoirien évoluant à Crystal Palace, Wilfried Zaha, est en attente d'un évènement heureux. En effet, sa belle compagne mettra bientôt au monde leur deuxième enfant. Une photo du couple sur laquelle l’on aperçoit l’international ivoirien de 27 ans aux côtés de sa magnifique compagne au ventre bien arrondi, a été diffusée sur la toile, suscitant la réaction de plusieurs internautes surpris de voir l’ivoirien, récemment victime d’injures racistes, aux côtés d’une femme blanche.

‘’C'est comme cela que vous commencez. Après, c’est pour venir pleurer… Pendant que votre étoile brille, vous oubliez nos sœurs ivoiriennes‘’, a commenté un internaute tandis qu’un autre affirmait: ‘’Si je comprends bien, les femmes noires sont faites pour la galère et une fois le succès et la gloire se présentent, on les oublie‘’, s'est-il interrogé.

D'autres internautes ont par contre pris la défense du dribbleur ivoirien, en estimant qu’une femme noire peut aussi s’accrocher à un riche homme pour le dépouiller de sa fortune. "Vous accusez les femmes blanches d’être des anarqueuses mais vous oubliez que nos sœurs sont les plus venimeuses. Seri Dorcas, ex-femme de Zokora Didier, Emmanuella Keita, ex-femme de Kafunba Coulibaly, vous avez oublié ce que ces 2 femmes ont fait à leurs frères ivoiriens? Il y a des bons et des mauvais partout‘’, a soutenu un fant de Wilfried Zaha

Wilfried Zaha est né en Côte d’Ivoire mais a rejoint l’Angleterre à l’âge de deux ans. Il est aujourd’hui l’un des footballeurs ivoiriens les mieux payés d'Europe. Avec une rémunération annuelle d’environ 6 milliards de Fcfa, il se permet parfois quelques folies. Il a récemment acheté une Rolls-Royce Dawn dont la valeur est estimée à 146 millions FCFA. Composé d'une dizaine de voitures de luxe, le parc auto de Wilfried Zaha est évalué à plus d'1 milliard 200 millions FCFA.