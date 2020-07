Victime de racisme, l'Ivoirien Wilfried Zaha crie sa colère

Joueur international ivoirien, Wilfried Zaha a été la cible d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. L’attaquant de Crystal Palace a réagi à cette situation en appelant à plus de sanctions sur le web.

Wilfried Zaha veut voir les racistes exclus des réseaux sociaux

Dimanche dernier, Crystal Palace a poursuivi sa mauvaise série depuis la reprise du championnat en s’inclinant face à Aston Villa (2-0). Quelques heures avant cette rencontre, Wilfried Zaha, ailier du club de Londres, était victime d’insultes racistes. Sur le réseau social Instagram, un utilisateur âgé de 12 ans s’était allé à des commentaires racistes à l’encontre du joueur.

Le tout, illustré par une photo du Ku Klux Klan. Publiées par Wilfried Zaha, les captures d’écran des messages ont permis à la police d’interpeller l’auteur des insultes. Face à cette situation, le joueur de 27 ans a appelé à plus de fermeté sur les réseaux sociaux. « Il est important que les plateformes fassent comme hier, cherchent ces individus et les retirent », a indiqué le joueur sur Twitter.

Wilfried Zaha exige plus d’actions

Très présent sur les réseaux sociaux, Wilfried Zaha a par ailleurs indiqué, toujours sur twitter, avoir été confronté à ce genre de problèmes à plusieurs reprises. «Ce n’est pas la première fois que je reçois des messages comme celui-ci, et je ne suis pas le seul joueur à en recevoir. Cela arrive tous les jours », a expliqué l’attaquant international ivoirien.

Wilfried Zaha qui, lors de la CAN 2019, avait été ciblé sur la base raciste par des supporters algériens sur instagram, a souhaité voir plus d’actions à la place des mots. « Il ne suffit pas de dire non au racisme. Nous avons besoin d’actions; nous avons besoin d’éducation; les choses doivent changer », a ajouté l’attaquant. Plusieurs initiatives contre le racisme sont organisées par la Premier League.