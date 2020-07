Fin de la grève de faim d'Alain Lobognon, le rôle joué par ses filles

Alain Lobognon avait entamé une grève de la faim « irréversible », ce 1er juillet 2020. Mais le Député de Fresco a dû interrompre, deux semaines plus tard, d'arrêter de s'alimenter grâce à l'intervention de ses filles.

Alain Lobognon, ses filles le sauvent d'une mort certaine

Arrêté le 23 décembre 2019, à la suite du retour manqué de Guillaume Soro à Abidjan, Alain Lobognon croupit en prison en Côte d'Ivoire. Après un bref séjour à la MACA et dans le pénitencier de Grand-Bassam, c'est finalement à Agboville que l'ancien ministre des Sports a atterri. Et depuis, la polémique ne cesse d'enfler à propos de son état de santé.

C'est pourtant dans cette atmosphère que l'une des têtes pensantes de Générations et peuples solidaires (GPS) a adressé un courrier à Sansan Kambilé, ministre ivoirien de la Justice, lui annonçant sa volonté d'entamer une grève de la faim qui durera le temps nécessaire jusqu'à ce que la libération de ses compagnons de GPS et lui s'en suive.

Cependant, Amira Lobognon, son épouse, est montée au créneau pour alerter l'opinion sur la santé d'Alain. « Alain est hypertendu. Il a également une pathologie cardiaque et il a subi, il y a un an, une opération chirurgicale importante d’invagination intestinale. Il devrait être suivi par son médecin suite à cette opération...», avait-elle déclaré, avant d'ajouter : « Il est totalement méconnaissable, car très amaigri. Il a la chevelure et la barbe hirsutes. » Des images, qui se sont avérées par la suite manipulées, ont par ailleurs circulé sur les réseaux sociaux pour évoquer la question de la santé d'Alain Lobognon.

Dans un tweet publié la nuit dernière, Madame Lobognon a déclaré : « Ce jour, j’ai rendu visite à mon époux @Alainlobog avec nos filles. Merci au Procureur d’Agboville qui a autorisé qu’elles le voient. » Puis, elle annonce : « Elles avaient un message pour lui, celui de lui demander de surseoir à sa grève de la faim. Alain a accepté. Je rends grâce à Dieu. »

C'était exactement ce 16 juillet, jour de son anniversaire de naissance.