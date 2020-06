Candidat, Bédié ignore les critiques et passe aux choses sérieuses

Il faudra compter avec Henri Konan Bédié dans la course à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a annoncé sa candidature à la succession d'Alassane Ouattara. L'homme de 86 ans s'est attiré la foudre de plusieurs individus qui voient d'un mauvais oeil l'ambition politique du "sphinx" de Daoukro. Apparemment, l'ex-chef d'État reste concentré sur son objectif.

Présidentielle, Henri Konan Bédié pose un grand pas

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire entend participer à l'élection présidentielle d'octobre 2020 avec Henri Konan Bédié. Le natif de Daoukro a jugé utile de répondre favorablement à la demande des responsables des structures et organes du PDCI qui ont sollicité sa candidature. "Je viens d’écouter, avec beaucoup d’attention et d’intérêt, vos représentants. Je suis, à la fois, surpris et heureux du contenu de vos messages me demandant d’être candidat à l’élection du candidat de notre parti à la présidentielle d’octobre 2020. Heureux et fier d’une telle démarche de votre part, je voudrais, en retour vous remercier et vous exprimer toute ma reconnaissance. Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi", a déclaré l'ancien président ivoirien.

Henri Konan Bédié a immédiatement attisé la colère de certains Ivoiriens à la suite de cette décision. Pour eux, à 86 ans, le "Bouddha" de Daoukro devrait plutôt passer la main à des jeunes de son parti. Tiken Jah Fakoly, célèbre chanteur ivoirien, n'a pas été tendre envers le candidat du PDCI, qu'il présente comme le "président le plus vaurien d'Afrique". Mais l'octogénaire n'est nullement ébranlé par ces propos. Bien au contraire, Bédié a déposé sa candidature à la convention de désignation du candidat du PDCI, à l'élection présidentielle d'octobre 2020, a-t-on appris auprès de la direction dudit parti. Il a posé cet acte majeur le mardi 23 juin 2020. Il est clair que l'ex-allié d'Alassane Ouattara sera adoubé lors de la convention du PDCI prévue du 12 au 14 juin 2020.