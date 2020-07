FIF: Grosse colère des Ivoiriens après l'élimination de Didier Drogba

Alors que sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est sérieusement compromise, Didier Drogba continue de recevoir des soutiens.

FIF: Didier Drogba reçoit de nombreux soutiens

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est incontestablement le candidat plébiscité par une grande partie de la population pour être le prochain président de la Fédération ivoirienne de football.

Bien que sa candidature à cette élection soit sérieusement compromise, car n'ayant officiellement bénéficié du parrainage d'aucun groupement d'intérêt affilié à la FIF, Didier Drogba reçoit de nombreux soutiens. Artistes, influenceurs du web, humoristes; tous ont apporté leur soutien à Didier Drogba.

''C’est parce qu’on ne peut pas voter pour toi sinon nous ne serions pas là à tergiverser'', a fait savoir la web humoriste, Yvidero dans un message publié sur sa page Facebook.

Le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national est également monté au créneau pour cracher ses vérités à Cyrille Domoraud, président de l'Association des footballeurs ivoiriens ( AFI) qui a décidé de soutenir Idriss Diallo, tournant ainsi le dos à son vice-président, Didier Drogba.

Le Reggae-man Serge Kassi a, pour sa part, accusé le Président Alassane Ouattara et son épouse de ne pas apporter leur soutien à Didier Drogba qui, selon lui, s'est toujours montré disponible pour eux.

''Pourtant toi (Didier Drogba), juste après la crise, en 2011, tu as pris fait et cause pour le couple Ouattara. Pour laver leur image, c'est toi qu' ils appellent pour honorer de ta présence les matchs de gala, les soirées mondaines. Quand ils sont même en voyage, c'est toi qui te précipite pour aller les voir dans leur lieu de résidence... Quand officiellement tu as annoncé ta candidature, c'est vers eux que tu as couru pour qu' ils soient non seulement informés de ton projet, mais d'avoir leur parrainage et leur caution... J'apprends que tu n'as même pas pu avoir un simple parrainage qui te permettrait d'être un simple candidat. Ce qui démontre qu' ils n'ont même pas levé le petit doigt pour t'éviter cette situation désolante. Souvent dans la vie, il faut savoir choisir tes amis'', a-t-il posté sur la toile.

Même son de cloche pour l'artiste Couper-décaler, Moasco Dj, qui estime que le président Alassane Ouattara doit nommer Didier Drogba en tant que ministre des Sports.

''Si le président Ado ne dit rien pour que Drogba soit ministre des Sports, on va se rebeller hein. On veux le travail et non la corruption. Mon propre petit-frère est footballeur et je sais combien d’argent j’ai dépensé dans ces histoires de licence et faux visas pour pouvoir l’aider à réaliser son rêve et rien n'a marché jusque là. Ils ont bouffé mes millions. Mon frère a même voulu prendre le chemin de l’océan pour forcément atteindre son objectif, juste parce que les dirigeants ne font rien pour les jeunes. Président, on sait que vous êtes occupé actuellement à enterrer dignement votre fils, feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly mais on reste à l’écoute'', a-t-il posté sur sa page Facebook.