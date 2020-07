2020 : Mamadou Koulibaly s’attaque au ‘’parrainage’’ et se fait ‘’ lyncher’’

Candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020, Mamadou Koulibaly a vivement critiqué le système de parrainage citoyen instauré comme critère d’éligibilité pour les candidats.

Des internautes recadrent sévèrement Mamadou Koulibaly après ses critiques contre le parrainage citoyen

L'exigence du parrainage citoyen pour être candidat à l'élection présidentielle ivoirienne, a fait réagir Mamadou Koulibaly, l’ex-président de l’Assemblée nationale. Pour le candidat déclaré de LIDER, ce nouveau critère d’éligibilité n’est rien d’autre qu’une « invention pour éliminer des candidats ». « Ce n'est pas prévu du tout par la constitution. C'est une invention pour éliminer des candidats. La condition selon laquelle on doit trouver des citoyens pour parrainer les candidats, viole la constitution. Or normalement, le décret de M. Ouattara doit respecter le code électoral et le code électoral lui-même doit respecter la constitution», a soutenu M. Koulibaly dans sa web émission hebdomadaire dénommée «Jeudi, c'est Koulibaly ».

Cette sortie de l’ex-cadre du Front populaire ivoirien (FPI) lui a valu de virulentes critiques de la part de certains internautes qui ne partagent pas la même position que lui. « Des gens qui ne peuvent pas avoir 1% des inscrits dans 17 régions vont venir parler aussi de tricherie. Je trouve même 1% trop faible et la barre devrait être autour de 5 voire 10%. Restez à Abidjan et bavardez sur les réseaux sociaux et se dire futur président de la République (…) », a réagi une internaute.

« Le parrainage est une présélection pour éliminer les pseudos candidats qui empochent les 100 millions et se barrent. C'est aussi simple que cela. Si tu n'as pas au moins 1% dans 17 régions, ce n'est pas la peine. En plus, tu es très mal placé pour demander qu'on laisse tout le monde se présenter et que seul le peuple va décider», assène un autre.

Et un troisième internaute d’enfoncer le clou : « Le parrainage n’est pas une invention ivoirienne ; ça existe dans plusieurs pays sur cette planète !! Il doit être vu simplement comme le premier tour de l’élection présidentielle mais à la charge du candidat ». Ce dernier rappelle au passage à Mamadou Koulibaly que c’est l’opposition qui a choisi le parrainage citoyen au détriment du parrainage des grands électeurs que sont les « députés, sénateurs, conseillers régionaux et municipaux ».

La "campagne" pour la recherche du parrainage des électeurs au profit des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, est ouverte depuis jeudi 16 juillet 2020 pour une durée de 45 jours. Le recueil des parrainages a lieu dans au moins 17 régions et Districts autonomes du pays. Chaque candidat se doit d'obtenir au moins 1% de l'électorat local par région.