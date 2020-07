Présidentielle : Bédié veut donner une leçon de démocratie

Henri Konan Bédié est en course pour la présidentielle d'octobre 2020 au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). L'ex-chef d'État ivoirien, qui prépare activement la convention de désignation de candidat de son parti politique, s'est engagé à donner une leçon de démocratie à ses adversaires politiques.

Ce que Bédié attend de la convention du PDCI

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire entend reconquérir le pouvoir d'État perdu le 24 décembre 1999. Henri Konan Bédié a été évincé du Palais présidentiel par une junte militaire placée sous l'autorité de feu le général Robert Guei. Depuis, la formation politique fondée en 1946 par feu Félix Houphouët-Boigny a traversé de durs moments. À un moment, le plus vieux parti politique ivoirien s'est allié avec Alassane Ouattara et le Rassemblement des républicains (RDR).

Mais cette alliance entre Henri Konan Bédié et son "frère cadet" ne survivra pas aux tensions nées de la divergence entre les deux leaders. La rupture intervient quand le président ivoirien affirme n'avoir jamais promis une alternance politique en faveur du PDCI en 2020. Henri Konan Bédié refuse d'intégrer le projet de parti unique, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et tourne le dos à Alassane Ouattara.

Suite à son divorce avec le patron des houphouëtistes, Henri Konan a décidé de se lancer à la conquête du pouvoir. Candidat du PDCI, le natif de Daoukro reste convaincu qu'il est l'homme idéal pour conduire la Côte d'Ivoire dans un lendemain meilleur. Mais attendant, il s'attèle à organiser la convention de désignation de candidat qui se tiendra du 25 au 26 juillet 2020 à Yamoussoukro. "La présente convention est également plus qu’une assise politique. Elle doit être l’occasion pour notre parti de donner une leçon de démocratie à la Côte d’Ivoire et de démontrer qu’il est incontestablement le parti le mieux organisé et le plus crédible de notre pays. Sa crédibilité repose sur son potentiel humain des plus riches en expertise de tous genres", a fait remarquer Henri Konan Bédié.