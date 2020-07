Des cadres du PDCI menacés ? Bédié brise le silence

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) doit-il craindre un débauchage de ses cadres à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre 2020 par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ? Dans une note adressée à ses militants, lundi 20 juillet, Henri Konan Bédié a dénoncé une tentative d'achat de la conscience de ses cadres ainsi que les menaces dont ils seraient victimes.

Le président du PDCI dénonce une tentative d'achat de conscience de ses cadres

Henri Konan Bédié est déterminé à devenir le futur président de la République de Côte d'Ivoire à l'issue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le "sphinx" de Daoukro a pris la décision de se porter candidat au nom du PDCI. Mais il faut noter que la rupture entre le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son frère "cadet" Alassane Ouattara a été très douloureuse pour le PDCI. En effet, de hauts cadres du plus vieux parti politique ont rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir. Daniel Kablan Duncan, Kobenan Kouassi Adjoumani, Ahoussou Kouadio Jeannot, pour ne citer que ceux-là, ont plongé dans les bras ouverts du chef de l'État. Cela a créé un profond bouleversement au sein de la famille politique de Bédié. Cependant, Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, a assuré que ces personnalités n'ont pas quitté le parti avec les militants.

Au moment où Bédié et les siens se mettent en ordre de bataille pour la future joute électorale, N'Zuéba sort de son silence pour pointer du doigt "les conditions de vie parfois difficiles" que vivent certains de ses proches. "En ce début de semaine, je me souviens des moments de dures épreuves, où vous avez su et pu, malgré vos conditions de vie parfois difficiles pour certains, résister à toutes les tentations, intimidations, achats de conscience de débauchage menés par ceux qui voulaient la liquidation de notre grand parti, le PDCI-RDA", s'est exprimé l'ancien président sur les réseaux sociaux. Poursuivant, l'ex-allié d' Alassane Ouattara a félicité ses partisans "pour n’avoir pas cédé aux chants des sirènes et d’avoir su préserver votre dignité et l’intégrité de notre parti".