Candidature de Didier Drogba à la FIF: Voici ce qu'il reste pour boucler

Le débat autour du parrainage accordé par les arbitres à Didier Drogba se poursuit. Sur les réseaux sociaux, Eugène Diomandé, coordinateur de la campagne de l’ancien buteur des Éléphants, a exprimé sa confiance.

Le camp Didier Drogba rassure: "Maintenant, Cap sur le dernier parrainage des D1"

Le communiqué de la Fédération ivoirienne de football (FIF) annonçant mardi dernier l’illégalité de l’association des arbitres qui a décidé de parrainer Didier Drogba, a jeté un coup de froid dans le camp des partisans de l’ancien buteur de Chelsea. Cependant, Didier Drogba ne compte pas abdiquer. Sur les réseaux sociaux, Eugène Diomandé, coordinateur de sa campagne, a assuré que tout sera fait pour la validation de ce soutien.

« En ce qui me concerne, et en tant que témoin privilégié, en dépit des élucubrations et contre-vérités médiatiques, je vous rassure à 100% : le parrainage accordé par les arbitres, à une écrasante majorité, le 20 juillet 2020, à DD11, est inattaquable dans la forme, comme sur le fond.La défunte FIF qui depuis le 30 juin 2020, n'a aucun pouvoir de décision, en dehors de l'expédition des affaires courantes, est hors-jeu et totalement infondée à émettre même un avis », a assuré le président du Séwé Sports de San Pedro.

Candidat malheureux lors des élections précédentes à la FIF, Eugène Diomandé a laissé entendre que l’affaire pourrait être portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). « La commission électorale et éventuellement le T.A.S, trancheront », a ajouté le collaborateur de Didier Drogba.

Révélations sur les soutiens de Didier Drogba en Ligue 1

Nécessaire, le parrainage des groupements d’intérêt n’est pas la seule condition à remplir. Le candidat à la FIF doit également être soutenu par au moins 3 clubs de Ligue 1, deux de Ligue 2 et deux de D3. Sur la question, Eugène Diomandé a révélé que les clubs de Ligue 1 favorables à Didier Drogba seront bientôt dévoilés.

« Maintenant, Cap sur le dernier parrainage des D1. Ce sera fait, juste avant le coup de sifflet final de la clôture du dépôt des candidats. Nous marquerons le but Nawe », a précisé le dirigeant de club. Reste désormais à savoir qui seront ces clubs dans une contexte où la majorité des 14 équipes de l’élite sont partagés entre Sory Diabaté et Idriss Diallo.