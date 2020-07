Makosso à Ouattara: "Donnez-nous Drogba et on vous donnera le 3ème mandat"

Le pasteur Couper décaler, Makosso Camille, a pris position pour Didier Drogba relativement à l’élection du président de la FIF. Il a d'ailleurs adressé un message au président Alassane Ouattara.

Makosso dévoile la marmaille contre Drogba: "Cyrille Domoraud et ses complices ont fait du faux dans leur parrainage"

La candidature de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), continue de susciter des vagues. Les soutiens à l’ancien buteur de Chelsea ne cessent de se multiplier.

Le révérend pasteur Makosso Camille est à nouveau revenu sur la situation assez ambiguë dans laquelle se trouve actuellement Didier Drogba dans le cadre de cette élection. Pour le frère ainé de Lolo Beauté, Drogba est ''victime de sorcellerie en plein jour''.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Makosso a échangé avec de nombreux blogueurs qui sont d'accord pour que l’icône nationale du football prenne les rênes de la FIF. Il s’agit notamment d’Aya de la Yorogang, Apoutchou National et de bien d’autres.

Certains d’entre eux ont même exhorté le Président Alassane Ouattara à permettre à ce que Didier Drogba soit le président de la FIF. Chose que le pasteur Couper décaler a d’ailleurs approuvée.

‘’Monsieur le Président Alassane Ouattara, si vous nous donnez Drogba, on vous donne le troisième mandat...‘’, a soutenu Makosso. Le "roi de la marmaille" s’est également exprimé sur la déclaration de Claude Zito, directeur exécutif adjoint de la FIF, invalidant le parrainage des arbitres, accordé à Didier Drogba.

‘’Les arbitres ont voté. La FIF qui doit recevoir le contentieux, est en même temps arbitre et acteur. La FIF vient d’invalider le parrainage des arbitres accordé à Didier Drogba. Pourtant, Cyrille Domoraud et ses complices ont fait du faux dans leur parrainage, et la FIF se tait. Honte à la FIF. Tout ce qu’ils sont en train de faire, ce n’est pas contre Didier Drogba mais c’est contre le peuple de Côte d’Ivoire. Quand Drogba parle, fermez votre g... Ce n’est pas votre camarade. Ce n’est pas votre ami. Vous êtes en train de ridiculiser la Côte d’Ivoire du président Alassane Ouattara‘’, a indiqué le pasteur Makosso.