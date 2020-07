Alexandre Benalla: De la porte de l'Elysée à la porte de la prison !!!

Alexandre Benalla a été à nouveau mis en examen dans l'affaire de faux passeport. L'ancien homme de main du Président Macron est visiblement loin de sortir de l'ornière.

Alexandre Benalla, ses ennuis judiciaires s'intensifient

Naguère Chargé de mission à l'Élysée et garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla a été limogé à la suite de procédures judiciaires pour violences sur un civil en marge de la fête de travail, le 1er mai 2018. Et depuis, la descente aux enfers du natif d'Évreux a commencé. Accusé d'avoir usurpé de la fonction de policier, il avait écopé d'une mise à pied de quinze jours.

Mais comme le malheur ne vient jamais seul, Benalla sera à nouveau empêtré dans une autre affaire de faux passeport. Après son départ de l'Élysée, l'homme était en effet en possession de ses passeports diplomatiques qui lui ont permis d'effectuer des voyages, notamment au Tchad et des missions pour le compte de délégations étrangères, selon des révélations de Mediapart.

Ses rapports avec un oligarque russe, soupçonné d'être impliqué dans le crime organisé, ont achevé de donner un goût amer au dossier judiciaire de celui qui était le coordinateur des déplacements officiels et privés du président de la République française. Pas moins de sept enquêtes judiciaires dirigées contre lui.

Ainsi, soupçonné d’avoir utilisé du papier à en-tête de la présidence pour se procurer un passeport de service, il a été mis en examen pour faux et usage de faux document administratif, le 11 février 2020. Placé en garde à vue le 18 janvier 2019 dans l'affaire des passeports, Alexandre Benalla est à nouveau aux portes de la prison avec sa nouvelle mise en examen pour faux et usage de faux document administratif. Il encourt sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende.