Eudoxie Yao: Sa Range Rover offerte à peine un mois au garage

Eudoxie Yao semble déjà avoir quelques soucis avec l'un des véhicules qu'elle dit avoir reçus à l'occasion de son anniversaire.

La Range Rover d'Eudoxie Yao aperçue chez un mécanicien

A l'occasion de son anniversaire célébré le 14 juin dernier, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a confié avoir reçu de nombreux cadeaux qu'elle a fièrement présentés sur la toile.

Il s'agit notamment d'une enveloppe de 21 millions de Fcfa et de voitures de marque Range Rover. Sévèrement critiquée par des internautes qui l'ont traitée de menteuse, la bimbo ivoirienne a fait des précisions sur ses cadeaux lors de son passage à l'émission ''Accusé levez-vous'', diffusée sur Trace FM.

''Je n'ai jamais eu un problème de voiture mais je n'avais pas de voiture parce que j'ai toujours voulu des Range Rover. Depuis des années, on a toujours voulu m'offrir des voitures mais je me suis mise une chose dans la tête: Range Rover ou rien. Ceux qui me connaissent, savent que j'en raffole... Maintenant, pour mon anniversaire, mon chéri m'a proposé de m'offrir une voiture ou une maison, mais j'ai dit que je veux une voiture...Ma vie, je ne la vis pas par rapport aux autres. Moi, je ne sais pas mentir. Quand je n'avais pas de voiture, je l'ai signifié. Donc, si on m'offre des voitures, pourquoi vais-je le cacher ? J'ai effectivement reçu comme cadeau deux Range Rover pour mon anniversaire'', a-t-elle soutenu.

Quelques semaines après avoir reçu ces cadeaux, une photo a été postée sur la toile où l'on aperçoit un jeune homme, visiblement mécanicien, en train de dépanner un véhicule qui devrait être celui d'Eudoxie Yao puisque son nom est bien inscrit sur la plaque d'immatriculation.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que La Go Bobaraba a encore été "allumée" par des internautes. ''Déjà au garage ? C'était donc une septième main?... Vraiment cette fille ne cessera jamais de nous faire rire avec ses œuvres rocambolesques !'', a ricané un internaute.