Accusé d'adultère avec Affoussy, Guillaume Soro s'affiche avec son épouse

Une persistante rumeur qui a envahi la toile fait état d'une grossesse d'Affoussiata Bamba-Lamine, dont l'auteur serait Guillaume Soro. Mais pour répondre à ses détracteurs, le président de GPS a simplement publié une photo de lui avec son épouse légitime, Sylvie Tagro.

Guillaume Soro et Sylvie Tagro, le love est tendu

Guillaume Soro s'est exilé en France, à la suite de son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019. Condamné à 20 ans d'emprisonnement pour recel de détournement de deniers publics, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne bénéficie, dans cette épreuve qu'il traverse, du soutien très appuyé de son avocate et collaboratrice Affoussiata Bamba-Lamine.

Cette proximité entre l'ancien chef rebelle et la porte-parole de cette rébellion a fait dire à certaines personnes qu'il y a bien une idylle amoureuse entre les deux personnalités. D'autres langues ont d'ailleurs franchi le rubicond en déclarant qu'Affoussy serait enceinte de Soro Guillaume.

« À tous ceux qui m’envoient des messages inbox pour me poser des questions sur des ragots de bas étages des mendiants du Restaurant concernant une affaire de grossesse de la ministre Affoussiata Bamba, sortie tout droit de leurs esprits (...), je voudrais leur dire de n’accorder aucune importance à ces ragots », avait réagi El-Hadj Mamadou Traoré, avant que l'ancienne ministre de la Communication n'apparaisse elle-même dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sans aucun symptôme de grossesse.

Sur son compte Twitter, First Magazine a publié, ce week-end, une image de Guillaume Soro et son épouse Sylvie Tagro prise depuis un lit. Et le confrère d’interroger: « Combien de cœurs pour le couple Soro ? »

Une image vaut mieux que mille mots, dit l’adage. Cette photographie du couple Soro vient ainsi donner la réplique nécessaire aux détracteurs du président de Générations et peuples solidaires (GPS).