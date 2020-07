La vérité sur la supposée grossesse d'Affoussy Bamba, avocate de Soro

Me Affoussiata Bamba-Lamine (Affoussy Bamba) est sortie de sa réserve après les rumeurs sur sa supposée grossesse attribuée à Guillaume Soro avec qui elle est en exil en France.

Annoncée enceinte de Guillaume Soro, voici la réaction de Me Affoussy Bamba

L'information est distillée par des activistes sur les réseaux sociaux. Au moment où le nombre des cas de contamination au Covid-19, devient de plus en plus grand et que la Côte d’Ivoire a rendu obligatoire le port du masque, les sujets de bas étages intéressent d'autres personnes. Encore si ces sujets étaient vrais. Mais hélas! Rien que de l'imagination.

Une folle rumeur véhiculée sur la toile fait cas depuis le début de la semaine d'une prétendue grossesse de l'ancienne ministre ivoirienne de la Communication, Me Affoussy Bamba.

Les propagateurs de cette rumeur vont même jusqu'à dire que la grossesse que porterait l'ex députée d'Abobo, serait celle de Guillaume Soro, l’ex-chef du Parlement ivoirien actuellement en exil en France.

Depuis lors, plusieurs voix se sont élevées, dont celle de Mamadou Traoré, cadre de Générations et peuples solidaires (GPS), pour apporter un démenti formel à cette information de sources douteuses.

«À tous ceux qui m’envoient des messages inbox pour me poser des questions sur des ragots de bas étages des mendiants du Restaurant concernant une affaire de grossesse de la ministre Affoussiata Bamba, sortie tout droit de leurs esprits (...), je voudrais leur dire de n’accorder aucune importance à ces ragots », a sèchement réagi l’ancien directeur général de l’Institut national de la formation sociale (INFS).

Mamadou Traoré a ensuite appelé les partisans de Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidence de la République, à ne point se détourner de l'objectif principal qui est la victoire de Soro au soir du rendez-vous électoral du 31 octobre 2020.

Face à la rumeur persistante, la mise en cause est elle aussi, sortie de son silence. Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, jeudi 23 juillet 2020, Me Affoussy-Bamba, vêtue d'une combinaison blanche, visage reluisant et le ventre visiblement plat, n'a montré aucun signe de grossesse.

Même si elle n'a pas évoqué le sujet, on peut aisément imaginer que cette vidéo était une réponse à tous les ragots la concernant.

Dans son message, l’avocate de Guillaume Soro s'est plutôt contentée d'inviter les Ivoiriens à continuer de respecter les mesures barrières contre la propagation de la maladie à coronavirus.

Elle a ensuite exhorté les partisans et sympathisants du GPS à adhérer massivement au projet politique présenté par Guillaume Soro.

«Le GPS est un mouvement prêt à assumer le pouvoir politique en 2020 parce que le GPS, c’est faire la politique autrement », a déclaré Affoussy Bamba. Puis de conclure: «GPS est un mouvement fort et je vous promets les amis que la prochaine élection présidentielle de 2020, on prend ! ».