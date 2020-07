Le RHDP remplace les artistes au Palais de la Culture: Papitou se fâche

Après le rassemblement des femmes du RHDP qui a eu lieu dimanche au palais de la Culture d’Abidjan, l’humoriste Papitou a piqué une crise de colère.

L'humoriste Papitou fâché: "A notre grande surprise, on voit des meetings au Palais de la culture"

Le showbiz est l’un des secteurs les plus touchés par l'épidémie de la Covid-19. Depuis plusieurs mois, le gouvernement, afin d’éviter la propagation du virus meurtrier, a ordonné la fermeture des boîtes de nuits, des bars et autres salles de spectacle, et la suspension de tout rassemblement de masse…

Une décision qui a provisoirement mis au chômage les principaux acteurs du milieu, à savoir les responsables des bars et boîtes de nuits, les artistes, les promoteurs de spectacles et bien d’autres. Ces mesures sont toujours en vigueur malgré les allègements qui ont été apportés par les autorités ivoiriennes.

Cependant force est de constater que depuis un certain moment, des manifestations politiques sont organisées à travers le pays. Dimanche, les femmes du Rhdp se sont massivement réunies au Palais de la culture afin de rendre hommage à feu Amadou Gon Coulibaly.

Ce rassemblement a suscité la colère de l'humoriste Papitou. ''Ça fait maintenant 5 mois que nous les artistes, sommes interdits de spectacles à cause du Corona. Et pourtant, c'est nous qui étions au-devant de la sensibilisation aux premières heures de cette pandémie... A notre grande surprise, on voit des meetings au Palais de la culture, des marches dans des villes avec des milliers de personnes violant ainsi les mesures barrières sans aucune réaction des autorités sanitaires et policières. Ou bien le Corona est fini ? Quand tu vas parler, certains vont dire que tu fais politique'', a-t-il dénoncé sur sa page Facebook.

Avant d'ajouter: ''D’autres vont dire que c'est parce que tu as faim… Alors que non. Pas du tout...On ne demande juste qu'à reprendre nos activités comme tout le monde pour apporter notre contribution au développement du pays... J'espère que cette injustice sera réparée dans le prochain communiqué...'', a-t-il souhaité.