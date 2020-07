2020 : Appelé à candidater, Ouattara convoque les instances du RHDP

Les cadres, élus et autres dignitaires du RHDP ne cessent de presser Alassane Ouattara pour revenir sur sa décision de ne pas candidater à la présidentielle 2020. Le président ivoirien, président du parti au pouvoir vient donc de donner rendez-vous aux instances de son parti pour mercredi prochain.

RHDP : La réponse du Président Ouattara attendue, ce mercredi

Alassane Ouattara avait décidé de se retirer de la course à la présidence au profit d'Amadou Gon Coulibaly, son dauphin. Un malheur s'est cependant abattu sur le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et partant, de toute la Côte d'Ivoire, candidat désigné du parti présidentiel, par ailleurs Premier ministre de Côte d'Ivoire, est décédé à la suite d'un malaise cardiaque en plein Conseil des ministres.

Aussi, après l'inhumation du Lion du Poro, les cadres du RHDP, à commencer par le Directeur exécutif Adama Bictogo, et la ministre Kandia Camara, ont quasiment supplié le Président Ouattara de faire un rétropédalage afin de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Le dilemme est donc grand pour le chef de l'État, qui avait imploré les dignitaires du Parti unifié de le laisser aller se reposer et se consacrer à lui-même et à sa famille.

Alassane Ouattara va-t-il se trouver un autre successeur à moins de cent jours de la présidentielle ? Ou plutôt se porter candidat pour un troisième mandat, qui d'ailleurs est contesté par les opposants à son pouvoir et certains observateurs de la vie politique ivoirienne ?

La réponse sera certainement connue, le mercredi 29 juillet prochain. Date à laquelle « le Président du RHDP, SEM Alassane Ouattara convie les membres du Conseil politique, à une réunion », élargie à d'autres instances du RHDP au Palais des congrès de l'Hôtel Sofitel Ivoire. L'unique ordre du jour de cette réunion est : « Analyse de la situation sociopolitique. »