Les tops et flops de la saison chez les Eléphants de Côte d’Ivoire

Les grands championnats européens désormais terminés, place au bilan chez les Eléphants de Côte d’Ivoire. Lors de cette saison marquée par la crise du covid-19, les joueurs ivoiriens ont connu des fortunes diverses.

Franck Késsié et Jérémie Boga, des Eléphants en grande forme

Cette saison, les meilleurs Eléphants se trouvaient assurément en Serie A. Etincelant avec Sassuolo, Jérémie Boga a marqué à 11 reprises en 34 matchs de championnat. Elément clé du dispositif de l’équipe italienne, l’ailier de 23 ans a marqué les esprits. Après un début de carrière compliqué notamment du côté de Chelsea, Jérémie Boga est aujourd’hui convoité par plusieurs grandes écuries européennes. Sassuolo espère récupérer un gros chèque avec sa vente. Toujours dans le championnat italien, Franck Késsié a connu une fin de saison en boulet de canon. Auteur de 3 buts avec le Milan AC, l’ancien joueur du Stella Club d’Adjamé s’est imposé depuis la reprise comme un élément clé du dispositif de Stephano Pioli.

Souverain au milieu de terrain, il a permis avec son compère algérien, Ismaël Bennacer au Milan AC de retrouver le haut du tableau. Autre ivoirien brillant cette saison, Ibrahim Sangaré a livré de belles prestations avec Toulouse. Malgré la relégation du club en Ligue 2 française, le jeune Eléphant est clairement la satisfaction de Toulouse cette saison. Il ne devrait pas connaitre la deuxième division française; lui qui est suivi par Arsenal notamment. A ces tops, on pourrait ajouter Gervinho qui, malgré un transfert avorté dans le Golf, a signé 7 buts en Serie avec Parme.

Nicolas Pépé, la grosse déception chez les Eléphants

Acheté 80 millions d’euros par Arsenal l’été dernier, Nicolas Pépé est le joueur le plus cher de l’histoire du club anglais. Cependant, l’ancien Lillois n’a pas du tout évolué à la hauteur des attentes placées en lui par l’équipe de Londres. En 31 matchs, le joueur passé par Angers a signé seulement 5 petits buts. Plusieurs fois relégué au rang de remplaçant, Pépé a récolté 4 cartons jaunes, preuve de sa nervosité à certains moments. Outre le joueur d’Arsenal pour qui de nombreux observateurs plaident la saison d’adaptation, Wilfried Zaha s’est également montré décevant cette saison.

Auteur de 4 petits buts, l’ailier a livré des prestations globalement moyennes. Sans doute qu’il n’a plus la tête au club du sud de Londres. Sur cette liste, on peut coucher le nom d’Eric Bailly. Miné par les blessures, la saison du défenseur central de Manchester United s’est plus souvent déroulée sur le banc de touche. Capitaine des Eléphants, Serge Aurier a également connu une saison quelque peu difficile avec Tottenham. Cependant, l’ancien défenseur du PSG a livré des prestations d’un bon niveau lors de la reprise de la Premier League.