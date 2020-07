Primature: Yodé et Siro réagissent à la nomination d'Hamed Bakayoko

Les artistes zouglou, Yodé et Siro, ont félicité le ministre Hamed Bakayoko pour sa nomination au poste de Premier Ministre de Côte d’Ivoire.

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines. Le ministre Hamed Bakayoko était pressenti pour succéder au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Après avoir assuré deux mois durant l'intérim du ‘’Lion’’, Hamback a été officiellement nommé Premier Ministre par le président de la République Alassane Ouattara. L'information a été livrée dans la mi-journée du jeudi 30 juillet 2020, suscitant plusieurs réactions.

Très proche des artistes, le père spirituel de feu Dj Arafat a reçu de nombreux messages de félicitations de ces derniers, et plus particulièrement celui de Yodé de Siro, qui rappelons-le, se sont attaqués au régime du président Ouattara dans leur dernier album intitulé "Héritage".

Dans une publication sur Facebook, Yodé et Siro ont fait savoir qu'Hambak mérite amplement ce poste. ‘’Votre nomination à ce poste de grande responsabilité réaffirme votre haute réputation politique, votre sens du devoir ainsi que votre large capacité à fédérer toutes les couches sociales et clivages politiques. Vous qui avez toujours permis aux sans-abri d'avoir un toît, le père des orphelins, la voix des sans voix, le tuteur des enfants de la rue’’, ont-ils soutenu.

Puis d'ajouter: ‘’Nous sommes confiants que votre nomination au poste de Chef du gouvernement favorisera et renforcera davantage votre engagement pour une Côte d’Ivoire prospère et indivisible. Pour notre part, nous voudrions vous réitérer notre admiration. Son Excellence Mr le Premier ministre, nous vous souhaitons nos félicitations les plus sincères. L'homme au grand coeur‘’, ont-ils vanté.