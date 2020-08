Palabre Bahi Spinto - Asalfo: Le "Gaou magicien" dit toute la vérité

Le commissaire général du Femua, Traoré Salif dit Asalfo, est revenu sur la fameuse dispute avec le chanteur Bailly Spinto.

Asalfo: ''Il y a eu un couac entre le staff de Bailly Spinto et le mien''

Après sa prestation au Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo ( Femua) lors de l'édition 2016, le célèbre artiste Bailly Spinto, un des doyens de la musique ivoirienne, s'en est pris au promotueur de l'évènement, Traoré Salif dit Asalfo. Dénonçant un problème au niveau de l’organisation, le Rossignol Spinto avait également accusé le lead vocal du groupe Magic System de lui avoir manqué de respect.

« Il faut dire que les organisateurs du Femua ne prennent pas de dispositions appropriées pour les artistes. Surtout A’Salfo. Je le dis parce que moi-même, j’ai eu des problèmes avec lui. Il m’a fait chanter entre 4h et 5h du matin. Quand j’ai voulu en discuter avec lui, il m’a pris de haut, il m’a manqué de respect. Il s’est mis à gueuler, à me crier là-dessus comme un gamin qu’on sermonne », avait-il déploré

Quatre ans après, Asalfo est revenu sur cette affaire avec Bailly Spinto lors de son passage sur les antennes de Life TV. Affirmant avoir été très affecté par cette affaire, il a fait savoir qu'il n'a jamais eu d'engueulades avec son aîné Bailly Spinto.

''Je ne sais pas si cette histoire a été montée de toutes pièces. J'ai bien envie de savoir, parce que de la signature du contrat de Bailly Spinto jusqu'à sa prestation, on ne s'est jamais rencontré. D'où sort cette histoire? Je ne sais pas. On me dit que le Grand-frère a livré cette information dans une interview. Si quelque chose l'a choqué quelque part, je présente mes excuses. Mais dire que lui et moi, on s'est croisé, j'ai tellement de respect pour la personne que même pour signer le contrat, j'ai refusé d'aller vers lui. Je me vois très mal placé pour demander au grand-frère ce qu'il veut. Bailly Spinto est venu jouer au Femua sans que lui et moi, on ne se croise'', a précisé Asalfo avant d'ajouter: ''Il n'y a jamais eu d'altercation entre Bailly Spinto et moi mais il y a eu un couac entre son staff et le mien, que je n'expliquerai pas...''.