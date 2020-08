En 20 ans de carrière, voici le plus gros regret du chanteur ASalfo

Le chanteur ASalfo, Traoré Salif, à l'état-civil, est une icône de la musique ivoirienne et africaine. Le leader du groupe zouglou Magic System est aujourd'hui sans contexte l'une des grosses têtes du showbiz en Côte d'Ivoire. Mais il faut noter que la carrière du Gaou Magicien n'a pas été jalonnée que de succès. Le chanteur a un énorme regret qu'il a récemment confié à Life TV.

Le chanteur ASalfo encore marqué par le feuilleton de l'INJS

Le parcours du chanteur ASalfo, Goudé, Manadja et Tino est connu de tous les Ivoiriens. Les quatre membres du célèbre groupe zouglou Magic System, issus du quartier défavorisé Anoumabo, situé dans la commune de Marcory, ont connu d'énormes difficultés d'avant de se hisser au sommet du showbiz. On se souvient que lors d'un séjour au Burkina Faso en juillet 2019, à l'occasion de la cérémonie de graduation de la promotion sortante de l'Institut africain de management, portant son nom, ASalfo était revenu sur l'enregistrement de leur célèbre chanson "Premier Gaou", sorti en 1999. Il faut retenir que les quatre garçons n'avaient pas de quoi assurer les frais de transport pour se rendre au studio d'enregistrement.

"Le studio se trouve à Cocody, nous, on habite Anoumabo. De Cocody à Anoumabo, le minimum en transport, c'est au moins 1500 francs CFA. Nous n'en avons pas. Mais il faut y aller. Je suis malade, très malade. Mais j'ai dit si le groupe n'arrive pas à aller en studio aujourd'hui, c'est peut-être une chance que nous sommes en train de louper. J'ai dit aux trois autres : on va s'arranger, on va avoir le transport. Malgré ma maladie, on va partir. On a les tresseuses ; je suis allé les voir en tant que chef de groupe", avait confié le commissaire général du FEMUA (Festival des musiques urbaines d'Anoumabo), non sans écraser une larme.

Mais ASalfo et ses amis ont vaincu les difficultés et font partie de la crème de la musique mondiale. Cependant, le leader de Magic System est rongé par un profond regret qu'il a dévoilé sur le plateau de Life TV. Il s'agit de l'épisode du confinement de l'INJS (Institut national de la jeunesse et des sports). Le chanteur, dont la famille revenait de l'Europe en pleine crise de covid -19, a préféré les conduire à la maison familiale plutôt que de les soumettre à un confinement à l'INJS, comme indiqué par les autorités ivoiriennes. Interrogé par Konnie Touré, le chanteur a reconnu avoir fait jouer son instinct paternel. ASalfo a promis que si c'était à refaire, il agirait différemment.