Football, Angleterre: Grande première pour Nicolas Pépé

Acheté à prix d’or par Arsenal, Nicolas Pépé a réalisé une saison moyenne avec les Gunners. Cependant, l’attaquant international ivoirien a quelque peu sauvé sa première année à Londres avec son premier titre.

Nicolas Pépé écrit la première ligne de son palmarès

Arrivé à Arsenal en provenance de Lille l’été dernier, Nicolas Pépé n’a pas complément convaincu. L’international ivoirien, recrue la plus chère des Gunners a signé seulement 5 buts et 6 passes décisives en Premier League cette saison. Avec Arsenal, l’ailier n’a pu faire mieux qu’une décevante 8e place au classement. Mais, l’équipe londonienne et son attaquant ivoirien ont sauvé leur saison ce week-end. En effet, Arsenal a remporté la FA Cup samedi en battant Chelsea 2-1 à Wembley.

Auteur d’un doublé, le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a permis à l’équipe entrainée par Mikel Arteta de prendre le dessus sur Chelsea malgré l’ouverture du score par l’américain Christian Pulisic en début de rencontre. Ce titre est le premier de la carrière de Nicolas Pépé. A 25 ans, le joueur qui compte 20 sélections avec les Eléphants de Côte d’Ivoire n’avait qu’une place de vice-champion de France avec Lille et une autre de finaliste de la Coupe de France avec Angers à son palmarès.

Nicolas Pépé doit rebondir

Si ce titre est bienvenu pour Arsenal et Nicolas Pépé, il ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. En effet, l’ailier ivoirien n’a clairement pas été à son niveau cette saison. Très peu décisif et incapable de faire des différences sur son côté, Nicolas Pépé a essuyé de nombreuses critiques. Certains observateurs du football anglais ont même indiqué que le joueur né à Mantes-la-Jolie ne valait tout simplement pas la somme déboursée par Arsenal. Régulièrement envoyé sur le banc de touche par Mikel Arteta, l’ancien attaquant du Scp d’Angers doit retrouver son niveau et devenir le leader d’attaque du club anglais. Il ne pourra plus avoir pour prétexte l’année d’adaptation à la Premier League.