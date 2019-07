Nicolas Pépé: 52,4 milliards FCFA, soit 105 millions FCFA par semaine

L’attaquant ivoirien Nicolas Pépé est déjà arrivé à Londres. Le joueur de 25 ans a déjà passé sa visite médicale et va s’engager avec Arsenal dans les prochaines heures.

Arsenal doit officialiser la signature de Nicolas Pépé.

Sauf catastrophe, Nicolas Pépé va s’engager avec Arsenal dans les heures à venir. D’après la presse britannique le futur ancien attaquant de Lille a passé sa visite médicale mardi. Quelques clichés du joueur en séance photo ont d’ailleurs fuité sur internet.

En attendant confirmation, Nicolas Pépé devrait s’engager pour cinq ans en faveur d’Arsenal. Le montant du transfert avoisine les 80 millions d’euros (52,4 milliards de francs CFA). Ce qui fait de lui le joueur le plus cher vendu par Lille et le plus cher recruté par le club londonien. Son salaire hebdomadaire est estimé à 160 000 euros, près de 105 millions de francs CFA.

Le natif de Mantes-la-Jolie a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives, permettant à Lille de finir vice-champion de France. Il lui faudra faire autant avec Arsenal cette saison s’il veut disputer la Ligue des champions. Son nouveau club n’ayant pas pu se qualifier pour la reine des compétitions européennes lors du précédent exercice. En Angleterre, il va affronter certains de ses compatriotes comme Serge Aurier (Tottenham), Jonathan Kodjia (Aston Villa) ou encore Wilfried Zaha (Crystal Palace).

La signature de Nicolas Pépé à Arsenal met également fin à un des feuilletons du mercato estival. Au vu de ses performances au courant de la saison écoulée, il était acquis que l’attaquant ivoirien devait quitter Lille. Plusieurs cadors européens ont approché la direction des Dogues, c’est Arsenal qui a visiblement présenté les meilleurs arguments.