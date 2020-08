Football, mercato: Voici les Eléphants les plus chers en Europe

Les principaux championnats terminés en Europe, place désormais à la période des transferts. Cet été, plusieurs joueurs des Eléphants de Côte d’Ivoire pourraient être courtisés. A ce jour, lequel des internationaux ivoiriens à la plus importante valeur marchande?

Pépé et Zaha en tête chez les Eléphants

Particulière du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, la saison de football en Europe a connu son épilogue en ce qui concerne les grands championnats. Seuls les matchs de coupes d’Europe attendent d’être disputés. Les clubs s’organisent à présent pour renforcer leurs effectifs. Pour ce mercato, plusieurs joueurs des Eléphants pourraient bouger. Dans un contexte économique particulier, les montants des transferts seront scrutés. En ce qui concerne les joueurs ivoiriens, Nicolas Pépé est toujours en tête des footballeurs à la plus grande valeur marchande.

Acheté la saison dernière à 80 millions d’euros par Arsenal, l’ailier ivoirien vaut aujourd’hui un peu plus de la moitié. Le très sérieux site Transfermarkt l’estime à 45 millions d’euros. Le joueur d’Arsenal a vu sa côte dégringoler après une saison en demi-teinte du côté de l’Emirates Stadium. Juste derrière l’ancien joueur du LOSC on retrouve Wilfried Zaha. L’Eléphant de Crystal Palace est estimé à 44 millions d’euros. Pour rappel, son club a refusé l’an dernier une offre de 70 millions d’euros venue d’Everton qui souhaitait l’enrôler.

Les défensifs des Eléphants en force

Autre constat de ce classement, la présence des joueurs défensifs. Ainsi, outre Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, le top 5 des Eléphants les plus chers, est occupé par des joueurs de l’arrière garde. Malgré sa blessure avec Everton, Jean-Philippe Gbamin est le troisième Eléphant de ce classement avec une valeur de 22,5 millions d’euros. Au 4è rang, on retrouve Franck Késsié. Auteur d’une belle fin de saison, l’ancien joueur du Stella Club d’Adjamé vaut, selon Transfertrmarkt, 20 millions d’Euros.

Selon le site allemand, le 5è ivoirien le plus coûteux sur le marché est Eric Bailly. L’Eléphant de Manchester United vaut à ce jour 17,5 million d’euros. Les 6e et 7e rangs de ce classement sont occupés par Christian Kouamé et le capitaine des Eléphants, Serge Aurier. Jérémie Boga, Hamed Junior Traoré, tous deux évalués à 16 millions d’euros et Maxwell Cornet dont le coût est estimé à 10,5 millions d’euros complétant ce top 10 des Eléphants les plus chers.