Football: Arsenal propose 183 millions par semaine à Aubameyang

Auteur d’un doublé face à Chelsea en finale de la FA Cup, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur précieux pour Arsenal. Conscient de cette situation, le club londonien veut conserver son attaquant gabonais et est prêt à y mettre le prix.

Salaire XXL pour Aubameyang

Cette saison avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a signé 22 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Leader offensif des Gunners, le joueur de 31 ans est également capitaine de l’équipe entrainée par Mikel Arteta. Précieux, Aubameyang est pourtant annoncé sur le départ. Le natif de Laval serait notamment pisté en Espagne par le FC Barcelone. Mais, Arsenal où Nicolas Pépé et Alexandre Lacazette peinent à donner satisfaction, ne compte pas laisser filer son meilleur atout offensif.

Dans ce sens, la presse anglaise annonce que Pierre-Emerick Aubameyang a reçu une offre de prolongation assortie d’un important salaire. A un an et demie de la fin de son contrat, le gabonais pourrait signer un autre bail de 3 ans avec à la clé un salaire hebdomadaire de 280.000 Euros, soit plus de 183 millions de Francs CFA. Ce serait 60.000 euros de plus que les 220.000 hebdomadaires que perçoit actuellement l’avant-centre.

Aubameyang veut des renforts

Si Arsenal semble bien engagé pour décrocher une prolongation de son buteur, Aubameyang souhaite évoluer à la pointe de l’attaque d’une équipe plus compétitive la saison prochaine. Selon le Daily Mail, l’ancien ballon d’or africain a fait part à ses dirigeants de la nécessité de signer des joueurs de qualité lors du prochain mercato.

Le 10 Sport fait savoir que le natif de Laval aurait demandé aux Gunners de se pencher sur le cas Ousmane Dembélé. En échec total du côté de Barcelone, l’international français avait évolué avec le gabonais sous les couleurs de Dortmund. Le gabonais souhaite donc rééditer ce duo. Vu les difficultés de l’ailier français en Catalogne, cette piste reste totalement accessible au club anglais.