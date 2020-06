Football: Pierre-Emerick Aubameyang entre Madrid et Barcelone

Attaquant vedette d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter le club londonien cette année. Le joueur de 31 ans dispose notamment de pistes en Espagne.

Des cadors sur Pierre-Emerick Aubameyang

Joueur d’Arsenal depuis 2018, Pierre-Emerick Aubameyang ne dispose plus que d’un an de contrat avec les Gunners. Performant dans une équipe incapable de jouer le haut du tableau, le gabonais est à la recherche d’un nouveau challenge. Celui-ci pourrait se trouver en Espagne. De fait, selon plusieurs informations dignes de foi, l’attaquant est ciblé à la fois par le Real Madrid et le Fc Barcelone. Le club catalan qui peine à boucler le transfert de Lautaro Martinez, joueur de l’Inter Milan aurait fait de Pierre-Emerick Aubameyang son plan B. Quant au Real Madrid, il a les faveurs du joueur qui a annoncé à plusieurs reprises, rêver de porter le maillot des Merengues. En quête d’un top joueur capable d’épauler Karim Benzema, Zinedine Zidane aurait un œil attentif sur le natif de Laval en France.

Une bonne affaire pour les grands clubs

Selon Top Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang serait également dans les petits papiers de l’Inter Milan. Auteur de 28 réalisations cette saison en Premier League, l’attaquant révélé à Saint-Etienne apparait comme une excellente opportunité pour les ténors du football européen. En effet, sa situation contractuelle oblige Arsenal à le vendre cette saison au risque de le voir partir libre dans un an.

De ce fait, on annonce qu’un transfert de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se négocier autour de 50 millions d’euros. A l’heure où les bons avant-centres s’achètent à des prix astronomiques, débourser 50 millions d’euros ou moins pour un joueur qui tourne en moyenne à 25 buts en championnat par saison depuis près de 8 ans, est une sacrée aubaine. Des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone ne devraient pas la laisser passer.