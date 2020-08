L'élection à la FIF met à nu des rivalités au sein des Eléphants

Particulièrement suivie cette année, l’élection à la présidence de la FIF déchaine les passions du fait notamment de la candidature de Didier Drogba. La présence de l’ancien capitaine des Eléphants a révélé certains problèmes au sein de l’équipe nationale ivoirienne.

Quand l’élection à la FIF ouvre les yeux sur les Eléphants

C’est une vidéo qui fait parler sur les réseaux sociaux. S’adressant à des acteurs du football, Sory Diabaté a révélé le rôle qu’il a joué dans les débats autour du brassard en sélection nationale entre Didier Drogba et Zokora Didier. Selon le candidat déclaré à la présidence de la FIF, Zokora Didier a accepté de « rendre » le brassard à Didier Drogba sous ses conseils. Ce secret aujourd’hui révélé par le vice-président de l’instance dirigeante du football ivoirien renseigne éloquemment sur une réalité, l’équipe nationale n’est pas le creuset de la solidarité et de la fraternité que veulent vendre les joueurs.

Pendant plusieurs années, des rivalités réelles ou supposées entre Didier Drogba et Yaya Touré et maintenant entre Didier Drogba et Zokora Didier ont plombé la solidarité au sein de l’équipe nationale. Autre épisode qui confirme cette situation, le choix de l’Association des footballeurs ivoiriens de soutenir Idriss Diallo au détriment de l’un de ses membres en la personne de Didier Drogba.

Pour cette élection à la FIF, Kolo Touré, Arouna Dindané et Cyrille Domoraud ont préféré l’ancien dirigeant de l’ASEC à leur ex-coéquipier en sélection au grand dam des fans de l’ancien attaquant. Que dire de la récente sortie de Kader Kéita qui a chargé François Zahoui en évoquant la CAN 2012.

Et si l’élection à la FIF révélait le vrai visage du football ?

Ces choix au sein de l’AFI, s’ils peuvent surprendre, ont été exprimés en toute démocratie. Ils permettent également de comprendre que coéquipier et ami sont deux valeurs différentes. Car, même s’il pratique un jeu, les footballeurs sont avant tout des professionnels et le monde du travail, on le sait, n’est pas forcément celui de l’amitié. Dans les grands clubs, il arrive que des entraineurs entretiennent des relations exécrables avec certains joueurs mais les jours de matchs, toute cette animosité se retrouve mise de côté pour l’atteinte de l’objectif commun, la victoire.

Le monde du football n’est donc pas différent du monde du travail. Ce que les supporters doivent attendre des Eléphants, ce n’est pas de passer les vacances ensemble mais de se sublimer avec patriotisme et professionnalisme pour le pays. Une équipe d’amis est intéressante dans le domaine du sport. Mais, ce n’est pas une condition d’efficacité.