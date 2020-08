Attendu à Botafogo: Salomon Kalou se met à l’heure brésilienne

Joueur de Botafogo depuis quelques semaines, l’international ivoirien, Salomon Kalou n’a pas encore joué son premier match avec le club de Rio. Cependant, le cadet de Bonaventure se rend compte de l’ampleur de la ferveur des supporters de sa nouvelle équipe.

Salomon Kalou passe au portugais sur les réseaux sociaux

En fin de contrat avec le Herta Berlin, Salomon Kalou a rejoint Botafogo à la fin de la saison. Agé de 34 ans, l’international ivoirien passé par le Feyenoord Rotterdam et Chelsea, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2021 avec le club de Rio. S’il n’a pas encore foulé les pelouses brésiliennes avec sa nouvelle équipe, Salomon Kalou est suivi avec attention par les fans de Botafogo.

Ainsi, sur les réseaux sociaux, l’attaquant ivoirien est inondé de messages en portugais provenant de supporters sans doute pressés de voir leur nouvelle idole. Le joueur sélectionné à 97 reprises avec les Eléphants a ainsi reçu à l’occasion de son anniversaire ce mercredi, plusieurs mots en portugais auxquels il n’ a pas manqué d’apporter des réponses.

Un dernier défi pour Salomon Kalou ?

Arrêté pour cause de covid-19, le championnat du Brésil devrait reprendre le 9 août prochain. Après l’Asec, le Feyenoord, Chelsea, Lille et le Herta Berlin, Salomon Kalou va donc connaitre son 6e club en carrière. Botafogo pourrait cependant ne pas être le dernier pour l’ivoirien. Salomon Kalou qui aura 35 ans à la fin de son contrat avec les Noir et Blanc de Rio pourrait se laisser tenter par une autre aventure, toujours en Amérique mais cette fois, plus au nord. En effet, le natif d’Oumé n’a jamais caché son attrait pour le championnat américain. Il pourrait donc après Botafogo s’offrir une autre pige en MLS. A moins que le club de Rio ne lui propose d’y finir sa carrière dans le pays du football.