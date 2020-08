Le siège de la FIF bouclé: Les pro-Drogba retiennent leur souffle

Après le dépôt des dossiers par les différents candidats, l’élection à la présidence de la FIF pourrait rentrer dans les prochaines heures dans une phase décisive avec l’annonce de la liste des candidats retenus pour le scrutin du 5 septembre.

Les candidats retenus pour la FIF bientôt connus ?

Didier Drogba, Sory Diabaté, Idriss Diallo et Paul Koffi pourraient être rapidement fixés sur leur sort. De fait, selon plusieurs sources, la Commission électorale indépendante de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, devrait dévoiler très prochainement l’identité des candidats retenus pour le scrutin du 5 septembre. En attendant, les usagers de l’avenue Christiani de Treichville, lieu où se trouve le siège de l’institution ont pu constater la présence autour de la Maison de verre d’un important dispositif policier. Composé notamment d’agents du CCDO et de la Brigade anti-émeute, les équipages étaient bien visibles autour du siège de la FIF. Selon plusieurs observateurs, cette présence des forces de l’ordre aurait pour but de contrer d’éventuelles manifestations.

Les pro-Drogba ont le regard tourné vers la FIF

Ces consultations de la Commission électorale sont suivies de près par les partisans de Didier Drogba. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils redoutent de voir leur champion exclu de la course à la succession de Sidy Diallo. Parrainé par des clubs et associations déjà inscrits sur les listes de ses deux adversaires pour la présidence de la FIF, l’ancien buteur des Eléphants est sous la menace d’un rejet de sa candidature.

Cependant, il est bon de souligner qu’aucun texte de la FIF ne se penche sur la question des doubles parrainages. La Commission électorale devra donc faire un travail d’interprétation sur la question. Autre sujet, la légalité de certains soutiens tels que ceux de l'Africa Sports version Bahi Antoine et de l'AMAFCI version Danon à Didier Drogba.