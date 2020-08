Football, mercato: L'ivoirien Bayo Vakoun signe à Toulouse

International ivoirien, Bayo Vakoun est désormais un joueur du Toulouse football club. L’attaquant de 23 ans s’est engagé avec le club de Ligue 2. Pour l’heure, la durée du contrat n’est pas encore connue.

Bayo Vakoun quitte Glasgow

Attaquant passé par le Stade d’Abidjan et l’Etoile du Sahel, Bayo Vakoun est désormais un joueur du Toulouse FC. Le club de Ligue 2 française devrait officialiser ce samedi l’arrivée de l’ivoirien sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Passé par la Slovaquie où il a marqué 22 buts en 32 matchs avec la formation de Dunajska Streda, Bayo Vakoun a rejoint le Celctic Glasgow en 2019. Avec le mythique club écossais, l’international ivoirien a inscrit 4 buts en 21 matchs disputés. Attaquant puissant, le natif de Daloa dans l’ouest de la Côte d’Ivoire va rejoindre Toulouse, l’ancienne équipe de son compatriote Max Gradel où il pourrait retrouver un autre ivoirien, Ibrahim Sangaré. Confronté à de gros problèmes offensifs la saison dernière, le Téfécé espère donc relancer sa ligne offensive avec Bayo Vakoun.

Bayo Vakoun a-t-il fait le bon choix ?

Quitter la première division écossaise et les Celtic Glasgow régulièrement qualifiés en coupe d’Europe pour rejoindre la Ligue 2 française apparait pour bon nombre d’amateurs du football comme une régression dans la carrière de Bayo Vakoun. Mais, il n’en n’est rien. En effet, le second échelon du football français en plus d’être plus médiatisé que la première division en Ecosse est d’un niveau sensiblement supérieur au championnat que quitte Bayo Vakoun. De plus, s’il arrive à s’imposer avec Toulouse, l’ivoirien pourrait s’offrir l’opportunité de disputer la Ligue 1 française avec le club de la ville rose en cas de remontée ou une autre équipe de l’élite française. Cette décision de l’attaquant de 23 ans pourrait donc clairement relancé sa carrière et pourquoi pas lui ouvrir les portes de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire qui est en quête d’un nouveau souffle.