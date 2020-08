Football, transfert: Djibril Cissé proche de signer en 4e division

Intéressé par un retour en Ligue 1 afin d’atteindre la barre des 100 buts en championnat de France, Djibril Cissé n’a été contacté par aucun club de l’élite de son pays. Cependant, le joueur de 38 ans pourrait trouver un challenge du côté de l’Italie.

Djibril Cissé vers Puteolana 1902

Agé de 38 ans, Djibril Cissé a marqué 96 buts en Ligue 1 française. Récemment, l’ancien attaquant franco-ivoirien a annoncé vouloir sortir de sa carrière pour atteindre la barre des 100 buts. Djibril Cissé a même indiqué qu’il était prêt à jouer gratuitement. Dans les médias, le champion d’Europe avec Liverpool avait tenté des approches sans succès auprès de Nîmes et Dijon notamment. Si aucun club français n’a donné suite à sa volonté de rechausser les crampons, Djibril Cissé pourrait trouver le bonheur de l’autre côté des Alpes.

En effet, selon Sport Campania, l’ancien international français pourrait s’engager dans les prochaines heures avec la formation de Putolana, promue en 4e division italienne cette saison. Basé dans la ville de Pozzuoli, le club de D4 est donc proche de s’offrir un grand coup de publicité en attirant un joueur qui a inscrit 9 buts en 41 sélections avec l’équipe de France.

Djibril Cissé veut un dernier défi

Retraité depuis 2018 et la fin de son aventure avec Yverdon Sport en Suisse, Djibril Cissé est devenu DJ. Passionné de musique, le fils de l’ancien international ivoirien Mangué Cissé pourrait vivre avec le club de D4, son dernier défi sportif. L'attaquant va donc relancer une carrière malheureusement entachée par de nombreuses blessures qui l’ont conduit dans 11 clubs au niveau professionnel et 2 amateurs.

Joueur rapide et puissant, il avait connu ses meilleures heures sous la houlette de Guy Roux au sein de l’équipe de l’AJ Auxerre. Avec les Philippe Mexès, Olivier Kapo et autres Jean-Alain Boumsong, Djibril Cissé a incarné l’une des meilleures époques du club bourguignon, sinon la meilleure. Après la France, l’Angleterre, la Grèce, la Russie, l’Arabie Saoudite et la Suisse, le natif d’Arles va donc découvrir le 4e échelon du football italien.