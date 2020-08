3e mandat : Gadji Celi dénonce une "monstrueuse forfaiture"

Depuis la France où il est exil, Gadji Celi s'est adressé aux Ivoiriens à propos de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le chanteur ivoirien semble ne pas être surpris par la décision du chef de l'Etat. Il soutient avoir prévenu ses compatriotes.

Gadji Celi n'est pas surpris par la candidature de Ouattara

Il n'y a plus de suspens. Alassane Ouattara est en course pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Lors de son discours à la Nation, le jeudi 6 août, le président ivoirien a fait savoir que répondant à l'appel de ses compatriotes, il a décidé de s'engager dans la lutte pour le fauteuil présidentiel. Il faut rappeler que le candidat désigné du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Amadou Gon Coulibaly, est décédé brutalement mercredi 8 juillet en plein Conseil des ministres. Les houphouëtistes ont vite fait appel à Alassane Ouattara pour les représenter à l'élection présidentielle.

À la suite de Meiway, qui avait appelé Alassane Ouattara à revenir sur sa décision, Gadji Celi, très proche de Laurent Gbagbo, s'est prononcé sur la question. "En succombant à la tentation et à l’éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d’Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais", avait annoncé le fondateur de la musique Zoblazo.

Pour sa part, Gadji Celi n'affiche aucun sentiment de surprise. "Oui, nous nous étions levés très tôt pour protester, pour défendre les valeurs républicaines, restaurer l’ordre légal des choses dans la protection et le respect des lois de notre Constitution qui sont le fondement, la base, les piliers de tout pays aspirant à devenir vraie Nation", a écrit Gadji Celi sur sa page Facebook.

Gadji Celi assure avoir compris les "premiers signes de cette monstrueuse forfaiture" depuis bien longtemps. "Bienvenue dans cette lutte innocente démocratique pleine de caractères et de vertus, toi qui as fait semblant de ne pas comprendre, pensant que tu ne serais plus rien dans ce pays si tu choisissais d’embrasser ce combat sans intérêt matériel et financier mais dont le seul intérêt est la dignité d’avoir honoré ton pays d’abord vis-à-vis de toi même, de tes ancêtres, de ta descendance et aux yeux du monde entier", enfoncé Gadji Celi.