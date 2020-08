Élection à la FIF: Aucune candidature officiellement validée

L’élection à la présidence de la FIF continue de faire parler. Entre informations contradictoires et rumeurs, la Commission électorale qui doit livrer la liste des candidats retenus pour le scrutin ne s’est pas encore officiellement prononcée.

La FIF vers un imbroglio ?

Prévue le 5 septembre prochain, l’élection pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) continue de passionner le public sportif ivoirien. Attendue depuis jeudi dernier, la liste officielle des candidats retenus par la Commission électorale n’a pas encore été publiée.

Si la Commission souhaite être dans les délais, elle devra officialiser la liste des candidats ce mardi 11 août 2020. Ainsi, en dépit des annonces faites sur les réseaux sociaux, rien selon nos sources n’a encore été formellement notifié aux candidats.

Des désaccords au sein de la commission présidée par René Diby sur les candidatures à valider pour cette élection à la FIF seraient à la base de ce qui est en train de s’apparenter à un blocage.

Le cas de la FIF porté vers les instances internationales ?

Selon les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux lundi, les candidatures de Sory Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba sont celles qui ont été validées par la Commission électorale de la FIF. L’ancien capitaine des Eléphants a même annoncé être officiellement candidat par l’entremise de Copa Barry, l’un de ses plus grands soutiens.

Aux premières heures lundi sur les réseaux sociaux, l’ancien portier des Eléphants a relayé un message attribué à Didier Drogba. Si on se veut serein dans le camp de l’ex-capitaine de la sélection ivoirienne quant à l’issue des travaux de la commission, du côté de ses adversaires, on évoque un possible arbitrage des instances internationales.

La FIF pourrait donc, selon plusieurs acteurs du football, se retrouver devant la CAF ou la FIFA. En attendant, les candidats et le public sportif ivoirien attendent la publication ce mardi de la liste des candidats retenus pour la course à la succession de Sidy Diallo.