FIF : Rémy Blay "le programme d' Idriss DIALLO est plus pertinent"

M. Rémy Blay est conseiller sportif et gérant d’Hexagone Sport Management en France. Proche d' Idriss DIALLO, cet ancien joueur de football a été sollicité par notre équipe, depuis Paris, pour évoquer les futures élections du président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) qui se tiendront le 5 septembre 2020. Pour cette élection, Idriss Diallo, Didier Drogba et Sory Diabaté s'affrontent. L'avis de notre invité…

M. Rémy Blay, quel regard portez-vous sur le football ivoirien ?

Le football ivoirien a connu ses heures de gloire, aujourd’hui notre football est « sous assistance respiratoire », il est malade et c’est peu dire. Notre championnat national n’est plus attractif, les clubs ont des difficultés financières, les salaires et les conditions de vie de nos athlètes sont déplorables ; les résultats sportifs de nos clubs engagés dans les joutes africaines sont de plus en plus décevants. Notre équipe nationale « les Éléphants » qui faisait notre fierté est en déclin et elle ne fait plus rêver, sans parler de la gestion financière qui est décriée par des présidents de clubs... Néanmoins il y a de l’espoir avec cette élection à venir.

- Bientôt, le monde du foot ivoirien vivra l’élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Que pensez-vous des forces en présence : Idriss Diallo, Didier Drogba et Sory DIABATE ?

Je pense que ce sont trois bons candidats, concernant les forces, Idriss DIALLO est un excellent gestionnaire reconnu, compétent et expérimenté. Il a servi à un haut niveau dans l’administration ivoirienne et dans le secteur privé, il a des compétences transversales. C’est un grand passionné de football. Il a été président de l’AUC, Vice-président de l’ASEC et Vice-président à la FIF. Il connait très bien le milieu du football.

Didier DROGBA, excellent footballeur a eu une grande carrière au très haut niveau en clubs. Son impact sur la sélection nationale a été considérable, tant dans le jeu que sur le plan médiatique et il jouit d’une renommée internationale en plus d'être populaire en Côte d'Ivoire.

Mr Sory DIABATE, banquier de formation, est un homme discret, loyal et travailleur. Actuel 1er Vice-Président de la FIF et responsable de la commission des sélections nationales, il connait très bien le fonctionnement de la FIF. Il a à son actif le sacre de la CAN 2015.

- De ces trois personnes, lequel a selon vous le meilleur programme pour développer le football ivoirien ?

Les trois programmes sont bien élaborés avec des idées novatrices de part et d’autre. Cependant le programme « Rassembler pour développer » de l’équipe de Mr Idriss DIALLO est plus pertinent, plus cohérent et plus réaliste dans sa faisabilité. Son programme propose des solutions adaptées aux attentes des clubs, des groupements d’intérêt, du football féminin et du football amateur avec une vision claire pour réussir le chantier de la professionnalisation de notre sport roi.

Il débute par la pacification et le rassemblement de la grande famille du football ivoirien pour faire de la grave crise qui a secoué la Fédération et les clubs ces dernières années un mauvais souvenir.

Une bonne gestion passe par une bonne gouvernance et cette gouvernance est un axe important de son programme. Elle permettra de travailler dans un environnement de sérénité et de confiance pour un développement durable du football ivoirien.

- Sur la place de Paris, on vous sait un grand soutien d’Idriss Diallo. Pourquoi lui ?

Il a le meilleur profil, bon gestionnaire, rigoureux, rassembleur, bonne réputation dans son parcours professionnel et dans le milieu du football.

L’équipe qui l’accompagne regorge de personnes de valeur et d’expériences (ex-membres de la FIF, Présidents de clubs, juristes, etc.).

- M. DIALLO a déjà travaillé à la FIF. Pourquoi n’a-t-il pas mis en place les idées qu’il porte aujourd’hui ?

M. Idriss DIALLO était 3e Vice-président chargé du Marketing, il a travaillé dans la vision et pour le programme de M. Jacques ANOMA. Sa mission a été une réussite avec des résultats exceptionnels en faisant signer des sponsors comme ORANGE, La LONACI, PETROCI, KIA MOTORS … Il veut mettre à disposition toute son expérience et son réseau pour le développement du football ivoirien.

- Fondamentalement, qu’est-ce qui différencie son programme de celui de Didier Drogba et de Sory DIABATE ?

Par exemple dans son projet de professionnalisation du football de l’élite (Ligue 1 et 2) : Il innove par l’accompagnement des clubs dans leur organisation, le renforcement des capacités des dirigeants de clubs en leur donnant des outils de gestion de clubs professionnels. L’augmentation des subventions des clubs, la formation des dirigeants de clubs au marketing afin de les aider à convaincre des sponsors pour accroitre leurs ressources financières et ne pas compter uniquement sur les subventions de la FIF. Plus les clubs s’autonomisent financièrement, plus ils sont attractifs et dynamique sera notre championnat.

- Être un ancien de la maison peut-il être un avantage pour votre candidat quand tout le monde aspire à une nouvelle génération de dirigeants ?

C’est un avantage dans l’approche relationnelle et communicationnelle avec les groupements actifs et dans le règlement des crises et conflits. Sans expérience de la maison, cela devient très difficile.

- M. Idriss Diallo demande à Didier Drogba de se joindre à sa candidature, pourquoi pas l’inverse ?

À ma connaissance M. DROGBA n’a pas fait une telle demande ; je pense que s’il rejoint l’équipe de M. DIALLO ce sera la « Dream team » et c’est le football ivoirien qui en sortira vainqueur.

- Si M. Idriss Diallo venait à remporter cette élection, serait-il prêt à tendre la main aux perdants ? À l’inverse, est-il disposé à se mettre au service du vainqueur ?

Évidemment qu’il tendra la main aux perdants, en tournée de pré-campagne à Gagnoa il l’a répété il veut inclure tous les acteurs du football ivoirien dans son programme.

Vous dites s’il perd est-il prêt à se mettre au service du vainqueur ? C’est vrai que je n’y ai pas pensé vu que je suis dans l’optique de la victoire, je lui demanderai.

- Votre mot de fin ?

J’invite les électeurs à faire le choix du programme « Rassembler pour développer » de M. Idriss DIALLO pour développer le football ivoirien dans un environnement pacifié et rassemblé, pour moderniser le fonctionnement de la FIF et permettre la préparation des échéances sportives à venir et réussir la CAN 2023 en CI.

Son équipe et lui inspirent confiance dans la capacité d’exécution. Je souhaite une campagne apaisée et fair-play et bonne chance aux candidats.

Merci d’avoir répondu à nos questions. Bonne chance à votre candidat.

Interview de M. Rémy Blay pour www.afrique-sur7.fr.