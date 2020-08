ObamS explique comment il s'est séparé avec Dj Arafat

ObamS, l’artiste ivoirien, créateur de plusieurs concepts de danse, s’est prêté aux questions-réponses d’Ariane Touré dans "Le Direct" sur Afrique sur 7. Ce fut l’occasion pour l’artiste Coupé-Décalé d’évoquer sa relation avec feu Dj Arafat, dont il a été le danseur.

Obam’S évoque son penchant au lit et sa particularité

Lors de son interview dans les locaux d’ Afrique-Sur 7 à Abidjan Riviera-Palmeraie, Obam’S a évoqué plusieurs facettes de sa vie. L’artiste ivoirien est revenu sur ses débuts dans la musique. Il a parlé de sa rencontre puis sa séparation avec feu Dj Arafat. On sait aussi qu' Obam'S a quitté sa famille et ses amis à l’âge de 17 ans pour le Burkina Faso, avec en poche 1000 FCFA. Il n’avait aucun ami sur place et pourtant il a rapidement réussi à trouver à manger et à dormir. Vous voulez savoir comment il s’y est pris ? Tout est dans la vidéo de son interview plus haut.

Depuis, Obam’s a fait sortir "On force pas", un gros succès qui l’a propulsé dans la catégorie des artistes ivoiriens les plus créatifs de sa génération. Ce jeune abidji, ethnie du sud-est de la Côte d'Ivoire, fait parler sa créativité jusqu’au-delà des frontières de l’Afrique. Ses chorégraphies, toujours très inspirées, se déportent rapidement d’Abidjan à Paris et partout dans le monde. Son nouveau titre "C’est doux" n’était littéralement pas sorti du studio qu’il avait déjà inspiré des chorégraphies sur les réseaux sociaux. À moins de 24h de la publication du titre, celui-ci enregistre des records d’écoute par les chorégraphies improvisées qui culminent rapidement à des centaines de milliers de vues.

Obams et les femmes

Détendu, presqu'en famille dans les locaux de afrique-sur7.fr, Obam’S s'est exprimé sans filtre. Il a clarifié son penchant sexuel avant de faire ressortir ce qui le rend particulier au lit. Une interview agréable d'un artiste sans façon. Découvrez cette interview exclusive présentée par Ariane Touré Valy dans "Le Direct" de afrique-sur7.fr.

Un malheur a tout de même frappé l'artiste ces derniers jours. Une de ses soeurs a perdu la vie dans un accident de la circulation. Joignez-vous à l'équipe d'Afrique-sur7.fr pour lui présenter les condoléances.