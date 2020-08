Molaré a échappé à la mort le jour du décès de Dj Arafat

Le boss du Couper-décaler, Molaré, a révélé avoir échappé à la mort le jour du décès de Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Molaré: ‘’Carmen avait tenté de se suicider en buvant de l’eau de javel’’

12 août 2019 – 12 août 2020, cela fait maintenant un an jour pour jour que le roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, est décédé à la suite d’un terrible accident de moto dans la commune de Cocody. A l'occasion de la commémoration de l'an 1 de ce décès, ses proches, collaborateurs, fans et autres ne cessent de lui rendre hommage.

Le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré n’est pas resté en marge de cela. Dans un long message publié sur sa page Facebook, il a expliqué comment il a vécu la mort du Daishikan. Affirmant avoir été l’une des premières personnes à être informées de la nouvelle de la disparition d'Arafat, après l’ancien ministre de la Culture, Bandama Maurice, et l’actuel Premier ministre Hamed Bakayoko, Molaré a confirmé que la veuve du Daishikan a bel et bien voulu se suicider après avoir appris le décès de son prince charmant.

‘’On décide d’aller informer Carmen et maman Tina. C’est dur! Nous sommes en cortège sur le chemin. Je me trompe 2 ou 3 fois de chemin alors que ce n’est pas sorcier pour aller chez toi (parlant de feu Dj Arafat ). A l’arrivée, à la maison, on monte directement dans ta chambre pour informer Carmen. Ta cousine venait de lui dire deux minutes avant et elle avait tenté de se suicider en buvant de l’eau de javel. Il a fallu l’intervention de ta cousine, sa sœur et sa tante pour éviter le pire‘’, a-t-il témoigné.

Touché par le décès de ‘’son fils‘’, Molaré a fait savoir qu’il a lui aussi échappé à la mort n’eut été la vigilance de Vanessa Fashion, une des fidèles amies de Dj Arafat. ‘’Mais Le père (Hamed Bakayoko) me dit: on va à Ivosep. Vanessa monte avec moi et je pense qu’elle m’a sauvé la vie ce jour-là car par 2 à 3 reprises, j’ai failli faire des sorties de route‘’, a révélé Molaré.