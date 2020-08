Football: Bertrand Traoré en route pour Newcastle?

Auteur de prestations moyennes cette saison, Bertrand Traoré n’a pas encore confirmé les espoirs placés en lui par l’Olympique Lyonnais. Face à cette situation, les Gones seraient disposés à se séparer de l’international burkinabè.

Bertrand Traoré suivi par Newcastle

Arrivé en 2017 en provenance de Chelsea, Bertrand Traoré a coûté 10 millions d’euros, soit environ 6,5 milliards de Francs CFA à l’Olympique Lyonnais. Cependant, l’ailier burkinabè peine à confirmer son potentiel au sein des Gones. Cette saison, Bertrand Traoré a signé seulement 1 but et 3 passes décisives en 23 matchs. Trop peu pour un joueur acheté pour dynamiter les défenses des adversaires de l’OL. A 24 ans, le natif de Bobo-Dioulasso est donc annoncé sur le départ, et il pourrait rebondir en Angleterre.

De fait, selon Maxifoot, Bertrand Traoré est dans les petits papiers de Newcastle United qui voit en l’Etalon, un renfort pour sa ligne offensive. Selon le confrère français, les Magpies pourraient transmettre une offre de 15 millions d’euros, soit environ 10 milliards de Francs CFA à leurs homologues français, l’OL. Si cette opération se concrétisait, ce serait une belle plus-value pour un joueur plus souvent sur le banc de touche que sur les pelouses.

Bertrand Traoré désiré en Angleterre

Possédant un talent indéniable, Bertrand Traoré intéresse d’autres clubs. Le frère cadet d’Alain Traoré est ainsi annoncé sur les tablettes de Leicester, autre club de Premier League. Qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, les Foxes ne sont pas les seuls sur les rangs pour le virevoltant ailier de 24 ans. Everton qui songe également à l’ivoirien Wilfried Zaha, est intéressé par le profil de Bertrand Traoré.

Qualifié pour le Final 8 de la Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais, l’international burkinabè va très certainement prendre une décision concernant son avenir après cette compétition. Pour rappel, Lyon va défier l’ogre anglais, Manchester City, dans un match unique pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions 2020.