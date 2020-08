Accusé par Guikahué : Fabrice Sawegnon met le PDCI en garde

L'affaire entre Fabrice Sawegnon, patron de Voodoo Communication, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) continue d'alimenter l'actualité. Le parti d'Henri Konan Bédié a accusé l'entreprise de communication de manipuler la liste électorale provisoire au profit du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le communicant d'Alassane Ouattara, qui a menacé de porter l'affaire en justice, vient de mettre le plus vieux parti politique en garde.

Fabrice Sawegnon se défend face aux accusations du PDCI

Fabrice Sawegnon, après avoir réagi via les réseaux sociaux face aux accusations de Maurice Kakou Guikahué, a publié un communiqué pour s'insurger contre ces "allégations, mensongères et grotesques", selon lesquelles Voodoo Communication aurait manipulé la liste électorale pour le bonheur du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et des leaders de l'opposition ont soutenu que "Voodoo Communication, dirigée par M. Fabrice Sawegnon, le candidat du RHDP aux élections municipales du Plateau, en 2018, et communicateur du président Alassane Dramane Ouattara, continue de manipuler la liste électorale à sa guise".

Ces accusations ont immédiatement fait réagir Fabrice Sawegnon, le patron de Life TV. "Il est juste affligeant que, pour assouvir son rêve et son dessein perdus, un ainé, une personnalité a priori respectable de la trempe de M. Maurice Kacou Guikahué, avec le niveau de responsabilité politique et sociale qui est le sien, se sente obligé d’user de mensonge et de malhonnêteté intellectuelle, avec pour dessein inavoué, mais manifeste de nous livrer, mon Groupe et moi, à la vindicte populaire", a écrit le boss de Voodoo Communication sur sa page Facebook, promettant de donner une suite judiciaire à l'affaire.

Dans un communiqué, le groupe Voodoo Communication affirme être l'objet d'une campagne de désinformation orchestrée par les responsables d'un parti politique" dont l'objectif est de "faire croire" à l'opinion que l'entreprise de Fabrice Sawegnon "aurait manipulé la liste électorale, en vue des élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire". La société de communication rejette cette accusation.

"Le groupe Voodoo Communication tient à rassurer l'opinion nationale et internationale, qu'il n'intervient nullement dans le processus de révision du fichier électoral ; dont les différents politiques opérateurs et intervenants sont bien connus de l'ensemble de la classe politique ivoirienne", rapporte la note.

Fabrice Sawegnon a précisé qu'il tient "les auteurs de ce mensonge, pour uniques responsables des conséquences éventuelles de leurs manoeuvres fortement relayées sur les réseaux sociaux". Le groupe Voodoo Communication n'écarte pas de traduire en justice les personnes les auteurs de cette "triste et honteuse campagne".