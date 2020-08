FIF: Yaya Touré réaffirme son soutien à Drogba et dévoile ses ambitions

Ancien capitaine de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, Yaya Touré est un soutien de Didier Drogba dans sa quête de la présidence de la FIF. Dans un entretien accordé à Abidjan Sports, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a confirmé cette position.

Yaya Touré encense Drogba et charge Domoraud

Ancien international ivoirien, Yaya Touré est un soutien de Didier Drogba dans son ambition de prendre la présidence de la Fédération ivoirienne de football. De ce fait, le champion d’Afrique 2015 ne comprend pas le soutien de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) à Idriss Diallo au détriment de Didier Drogba. «Didier serait le président idéal, lui qui porte nos espoirs et ceux de tout le football ivoirien. Que notre association de joueurs ait choisi de soutenir un autre candidat constitue une faute majeure, un grave manquement à ses obligations et à sa mission. J’ai eu beau essayer de comprendre, j’ai eu beau écouter les arguments de Cyrille Domoraud », a indiqué l’ancien joueur de Manchester City dans les colonnes du confrère Abidjan Sports.

Peu habitué des médias, Yaya Touré n’a pas manqué de critiquer l’action de Cyrille Domoraud, président de l’AFI. « Il est allé contre la volonté de sa base, contre la volonté de l’ensemble des footballeurs de notre pays : et il doit déjà savoir que personne ne lui pardonnera d’avoir été ainsi à ce point négligé, comme personne ne lui pardonnera d’avoir mis l’AFI au ban de la FIFPRO, du football africain et mondial », a précisé le joueur formé par l’Asec Mimosas.

Yaya Touré, futur président de l’AFI ?

Joueur de Qingdao Huanghai en deuxième division chinoise, Yaya Touré compte 102 sélections avec les Eléphants de Côte d’Ivoire et est à ce jour le footballeur ivoirien au palmarès le plus important avec notamment 4 Ballon d’or africains. Aujourd’hui âgé de 37 ans, le milieu de terrain passé par Beveren en Belgique ne dirait pas non à un poste de direction au sein de l’AFI.

« J’ai bien envie de m’engager oui, pour que les footballeurs ivoiriens puissent se réapproprier l’AFI. Ce n’est pas l’association d’un seul homme… L’AFI ne doit et ne peut appartenir qu’aux seuls footballeurs ivoiriens », a indiqué le frère cadet de Kolo Touré. Pour l’homme aux 19 buts avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, « il faut au plus vite que soit convoquée une Assemblée générale. Une fois que Cyrille Domoraud se sera expliqué devant les footballeurs ivoiriens, ces derniers devront se prononcer pour savoir s’ils lui maintiennent ou pas leur confiance ». Pour rappel, l’Association des footballeurs ivoiriens a été suspendue de la Fédération internationale des footballeurs professionnels après avoir annoncé son soutien au candidat Idriss Diallo.